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Отец-алкоголик, побои от бойфренда и 19 татуировок. Чего мы не знали о певице Рианне

20.02.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Она — одна из самых самых продаваемых артистов всех времен. В ее копилке 8 статуэток Grammy и 18 наград Billboard Music Awards. А еще в ее честь жители Барбадоса организовали ежегодное празднество. Неплохо, да?

О том, что еще интересного затерялось в биографии Рианны, рассказываем в ее день рождения — сегодня певице исполнился 31 год.


Детство у Робин (так на самом деле зовут Рианну) выдалось непростым. Ее отец пристрастился к алкоголю и наркотикам: и без того скромное финансовое состояние семьи ушло практически в ноль, а Рианне пришлось постоянно присматривать за младшими братьями.

На протяжении пяти лет девочка страдала от жутких мигреней. Врачи подозревали опухоль мозга, но диагноз, к счастью, не подтвердился: головные боли ушли практически сразу после развода родителей. И медики пришли к выводу, что причиной болезненного состояния Рианны был сильный стресс.

Контракт за минуту

Когда девушке было 15, она познакомилась с американским продюсером Эваном Роджерсом. Роджерс был на Барбадосе проездом и согласился устроить пробы. Кстати, на том прослушивании Рианна исполнила одну из песен Destiny’s Child — группы, в которой начинала Бейонсе. А ведь именно с ней юную певицу часто сравнивали в начале карьеры. Такое сравнение почему-то раздражало Бейонсе, но, очевидно, льстило самой Рианне.


Рианна и Джей-Зи

Благодаря Роджерсу девушка обзавелась демо-записью и разослала ее в десятки различных студий. Первыми откликнулись Def Jam Recordings во главе с Jay-Z: к девушке они отнеслись скептически, однако на прослушивание пригласили. И не зря: Джей-Зи, едва услышав Рианну, сразу же протянул ей контракт на подпись.


Ри в начале карьеры

Сложно поверить, но с того момента прошло уже… 15 лет! За эти годы Рианна выпустила 8 альбомов (в том числе и Good girl gone bad), записала треки с одними из самых узнаваемых артистов (например, с Шакирой, Maroon 5 и даже Эминемом) и собрала десятки наград.

Любительница тату

Свою первую татуировку Рианна сделала еще на заре карьеры: зодиакальное изображение своего знака — Рыбы — за правым ухом.

Видимо, понравилось — и еще как. Потому что сегодня у Рианны 19 различных тату, и что-то подсказывает нам, что это еще не предел.



Некоторые татуировки имеют для Рианны особое значение. Например, под грудью девушки изображена древнеегипетская богиня Исида — символ возрождения. Это тату сделано в честь ушедшей из жизни бабушки певицы, с которой у нее были очень близкие отношения.

А на ключице Рианны красуется надпись «Never a failure, always a lesson» (Не ошибка, а урок. — Прим. редакции) — как напоминание о скандальном расставании с Крисом Брауном. Тот избил свою возлюбленную и скрылся с места происшествия.

Кстати, дорожка из звезд на затылке певицы также «досталась» ей от отношений с Брауном: пара сделала одинаковые тату в знак своей привязанности друг к другу. После истории с избиением Рианна модифицировала рисунок — продолжила его до лопаток.

Костюм-яичница и белье для смелых девушек

Даже те, кто не следит за ежегодным балом Института костюма Met Gala, наверняка вспомнят этот наряд Рианны: платье цвета канарейки с мохнатым шлейфом. В сети тут же появились десятки мемов: экстравагантный наряд представал то в образе гигантской яичницы, то в амплуа пиццы.


То самое платье-скандал


Диванные (да и не только) критики тут же окрестили платье модным провалом, а певицу — образчиком безвкусицы. Но ее это нисколько не смутило. Напротив, спустя пару лет Рианна запустила собственный бренд нижнего белья. Шах и мат, недоброжелатели.

За свой пока еще недолгий срок жизни Savage x Fenty уже успел «пошуметь» и запомниться людям. И не только дерзкими коллекциями, но и моделью, которая с подиума отправилась прямиком в роддом.


Рианна, которая в последнее время отошла от модельных стандартов, сама стала примером бодипозитива

«Фамильный» бизнес

Помимо белья Рианна также запустила бренд косметики Fenty Beauty, названный в честь нее самой (Фенти — фамилия Рианны. — Прим. редакции).


Уж не знаем, причиной тому широкая линейка оттенков или же громкое имя владелицы, но средства сметаются с полок аки горячие пирожки. К сожалению, для белорусов бренд пока недоступен.

 
 
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О том, что еще интересного затерялось в биографии Рианны, рассказываем в ее день рождения - сегодня певице исполнился 31 год.
 
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