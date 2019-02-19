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А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Помните, как когда-то запретили Астору, а затем и Дионису работать на Гоголя-Наганова? А Лакомка? А другие, более мелкие "точки" позакрывали, просто потому, что нет подъездов, не обеспечена разгрузка, нет рампы и т.д.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63665.php

А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

А вот оказывается, можно! На бульваре Космонавтов в доме 120 нет ничего, а магазин открывается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63665.php

А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

При этом автомобили разгружаются прямо на тротуаре, говорят жильцы. Фото, правда, не предоставили подобного безобразия, но если это действительно так, это лишь дело времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63665.php

А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

Вот ссылка, где предприниматель жаловался на то, что его закрыли из-за отсутствия подъездных путей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63665.php

А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

Нет, вы не подумайте, мы не против хороших магазинов, их явно не хватает в центре, это окраины города ими обеспечены с запасом. Но мы также за справедливость - почему одному можно, а другому нельзя?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63665.php

А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

 
 
Ссылка на источник 47
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  Помните, как когда-то запретили Астору, а затем и Дионису работать на Гоголя-Наганова? А Лакомка? А другие, более мелкие "точки" позакрывали, просто потому, что нет...
 
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