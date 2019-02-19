А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?

Помните, как когда-то запретили Астору, а затем и Дионису работать на Гоголя-Наганова? А Лакомка? А другие, более мелкие "точки" позакрывали, просто потому, что нет подъездов, не обеспечена разгрузка, нет рампы и т.д.



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А вот оказывается, можно! На бульваре Космонавтов в доме 120 нет ничего, а магазин открывается.



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При этом автомобили разгружаются прямо на тротуаре, говорят жильцы. Фото, правда, не предоставили подобного безобразия, но если это действительно так, это лишь дело времени.



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Вот ссылка, где предприниматель жаловался на то, что его закрыли из-за отсутствия подъездных путей .



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Нет, вы не подумайте, мы не против хороших магазинов, их явно не хватает в центре, это окраины города ими обеспечены с запасом. Но мы также за справедливость - почему одному можно, а другому нельзя?



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