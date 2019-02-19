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А как же рампа? Магазин открывается в жилом здании. Кому-то можно, а кому-то нет?
20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Помните, как когда-то запретили Астору, а затем и Дионису работать на Гоголя-Наганова? А Лакомка? А другие, более мелкие "точки" позакрывали, просто потому, что нет подъездов, не обеспечена разгрузка, нет рампы и т.д.
А вот оказывается, можно! На бульваре Космонавтов в доме 120 нет ничего, а магазин открывается.
При этом автомобили разгружаются прямо на тротуаре, говорят жильцы. Фото, правда, не предоставили подобного безобразия, но если это действительно так, это лишь дело времени.
Вот ссылка, где
Нет, вы не подумайте, мы не против хороших магазинов, их явно не хватает в центре, это окраины города ими обеспечены с запасом. Но мы также за справедливость - почему одному можно, а другому нельзя?
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Помните, как когда-то запретили Астору, а затем и Дионису работать на Гоголя-Наганова? А Лакомка? А другие, более мелкие "точки" позакрывали, просто потому, что нет...
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