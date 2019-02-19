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Возможно ли объединить знаменитые белорусские места Бреста и Гродно в одно кольцо для туристов?
20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Туристические возможности нашей страны приехали оценить представители 20 крупных туркомпаний из Польши. Вопросы – как ещё можно расширить время и место пребывания польских гостей в Беларуси?
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Обе стороны уверены: для европейских туристов знаменитые белорусские места можно объединить в одно кольцо, туры по которому будут пользоваться бешеной популярностью.
Не только культура, история, традиции и доступный по цене
Коссовский замок – типичный пример повышенного интереса европейцев. Чуть ли не единственный в своем роде, неоготика, построен полтора столетия назад. Такой же в «замковом» Евросоюзе найти крайне сложно. Посмотреть на белорусскую жемчужину в год приезжают больше 35 тысяч человек
Вот только попасть в туристический комплекс без визы получится не у всех – большинство поляков едут через Брест: как правило, исторический центр, затем в Каменец и Беловежскую пущу, и вот тут, на самом интересном месте, маршрут прерывается. Ивацевичский и ещё несколько туристически привлекательных районов в безвизовую зону не вошли. Единственный вариант лететь через Минский аэропорт.
Идеальный вариант. Не только удобный, но и прибыльный. Объединение зон «Брест» (куда вошли только четыре района) и «Гродно» позволит создать единый туристический продукт, и этот вопрос уже обсуждается в
К слову поводов посетить западный регион в этом году стало минимум на один больше. Брест готовится праздновать тысячелетие, на ключевые даты мест в гостиницах уже нет.
И если в прошлом году в Брестский регион приехали почти 19 тысяч иностранцев, в нынешнем ждут как минимум в два раза больше.
Если появиться и общий с Гродно безвизовый автомобильный маршрут, страна только «добавит» в туристической привлекательности. А хорошие впечатления, которые гости увезут с собой, будут лишь поводом вернуться в Беларусь снова.
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Туристические возможности нашей страны приехали оценить представители 20 крупных туркомпаний из Польши. Вопросы – как ещё можно расширить время и место...
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