Туристические возможности нашей страны приехали оценить представители 20 крупных туркомпаний из Польши. Вопросы – как ещё можно расширить время и место пребывания польских гостей в Беларуси?



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Гродно в одно кольцо для туристов?" alt="Возможно ли объединить знаменитые белорусские места Бреста и Гродно в одно кольцо для туристов?">



Обе стороны уверены: для европейских туристов знаменитые белорусские места можно объединить в одно кольцо, туры по которому будут пользоваться бешеной популярностью.

Не только культура, история, традиции и доступный по цене отдых – всё это западная Беларусь. Условия, которые если сразу и не очевидны туристам, то легко просчитываются опытными турагентами. Уверены, дело в маршрутах. Отдельно спортивных, отдельно гастрономических, развлекательных, исторических, которые легче разрабатывать, если представители фирм сами выезжают на место.

Анджэй Коллонтай, директор туристической фирмы (Польша): «Этот отдых доступен для обычного туриста, семей с детьми. Интересная архитектура, история, и у нас очень много общего. Мы посетили усадьбу Тадэуша Костюшки – это национальный польский герой, но он сын этой земли, здесь родился».

Коссовский замок – типичный пример повышенного интереса европейцев. Чуть ли не единственный в своем роде, неоготика, построен полтора столетия назад. Такой же в «замковом» Евросоюзе найти крайне сложно. Посмотреть на белорусскую жемчужину в год приезжают больше 35 тысяч человек

Войцех Лешик, директор туристического агентства (Польша): «Только руины здесь были, мы сперва в Коссово в костёл ездили, показать таблицу, где крещён был Тадэуш Костюшко, а теперь хочется школам приезжать. В этом году в несколько раз больше групп, больше в Беларусь из Польши».

Вот только попасть в туристический комплекс без визы получится не у всех – большинство поляков едут через Брест: как правило, исторический центр, затем в Каменец и Беловежскую пущу, и вот тут, на самом интересном месте, маршрут прерывается. Ивацевичский и ещё несколько туристически привлекательных районов в безвизовую зону не вошли. Единственный вариант лететь через Минский аэропорт.

Денис Никититюк, заведующий сектором управления спорта и туризма Брестского облисполкома: «Мы же хотим позиционировать не только Брестский регион, но и Беларусь, но и создавать условия для многодневных туров на основании общего кольцевого маршрута с Гродненской областью. К примеру, Брест, Каменюки, Каменец, Пружаны, Ружаны, Коссово , Слоним, Новогрудок, с маршрутом на Гродно».

Идеальный вариант. Не только удобный, но и прибыльный. Объединение зон «Брест» (куда вошли только четыре района) и «Гродно» позволит создать единый туристический продукт, и этот вопрос уже обсуждается в правительстве . Сейчас максимальный тур по усадьбам и дворцам занимает не больше трёх суток. Туроператоры уверены, гости хотели бы задержаться подольше.

Андрей Кисляков, директор туристической фирмы: «В Евросоюзе всё заточено под одни стандарты, в каждой стране практически одинаково. Здесь они с удовольствием попробовали берёзовый сок, ту же халву, квас лидский. Тенденция хорошая, даже по нашей фирме результаты увеличились в три раза».

К слову поводов посетить западный регион в этом году стало минимум на один больше. Брест готовится праздновать тысячелетие, на ключевые даты мест в гостиницах уже нет.

Светлана Семашко, начальник отдела культуры Брестского горисполкома: «Брест станет культурной столицей Содружества, и пройдёт много разнообразных мероприятий международного характера. Это фестивали, парады оркестров, карнавалы, заказаны различные места, даже задействованы профилактории Брестской области, потому что мы ждём много гостей».

И если в прошлом году в Брестский регион приехали почти 19 тысяч иностранцев, в нынешнем ждут как минимум в два раза больше.

Если появиться и общий с Гродно безвизовый автомобильный маршрут, страна только «добавит» в туристической привлекательности. А хорошие впечатления, которые гости увезут с собой, будут лишь поводом вернуться в Беларусь снова.