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Брестский регион готовится к посевной: на днях аграрии выйдут в поле
20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Самый южный регион как раз готовится к посевной – в Бресте буквально на днях аграрии выйдут в поле.
Готовить технику начали ещё осенью: отремонтировали трактора, культиваторы и плуги. Запчасти хозяйства покупали за собственные деньги, своими силами делают и ремонт.
В южных регионах сеять начинают первыми – как только сойдёт снег и оттает земля.
Стабильный плюс в Брестском регионе сохраняется больше недели, и там где поля подсохли, техника уже работает – почву культивируют, вносят удобрения под будущий урожай. Всё – по графику.
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Самый южный регион как раз готовится к посевной – в Бресте буквально на днях аграрии выйдут в поле. Готовить технику начали ещё осенью: отремонтировали...
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