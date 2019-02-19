Брестский регион готовится к посевной: на днях аграрии выйдут в поле

Самый южный регион как раз готовится к посевной – в Бресте буквально на днях аграрии выйдут в поле.



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Готовить технику начали ещё осенью: отремонтировали трактора, культиваторы и плуги. Запчасти хозяйства покупали за собственные деньги, своими силами делают и ремонт.

Алексей Зоренко, механизатор предприятия «Остромечево»: «Настроение боевое. Работа начинается. Если технику наладим, вовремя пройдёт процесс сева, а если будет ломаться, куда ж. Надо быстро посеять в течении 10 дней».

Виктор Денисюк, заместитель начальника отдела механизации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома: «Сегодня готовность техники составляет 90 и выше процентов, отставание немного идёт по посевным агрегатам, что составляет 87%. Планируем до 1 марта 100% завершить подготовку техники».

В южных регионах сеять начинают первыми – как только сойдёт снег и оттает земля.

Стабильный плюс в Брестском регионе сохраняется больше недели, и там где поля подсохли, техника уже работает – почву культивируют, вносят удобрения под будущий урожай. Всё – по графику.