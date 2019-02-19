Совместная выставка “Styk // Стык” Павла Матышевского (Польша) и Сергея Шабохина (Беларусь) откроется 23 февраля в 19:00 в Галерее Пространства КХ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63662.php

Читать полностью в источнике с фото:





Проект является многоуровневым отражением концепции границы, разделения и различий в контексте понятий биополитики и биовласти (Агамбен, Фуко). Произведения раскрывают разнообразные аспекты нарушения барьеров: миграционная политика; телесные, сексуальные и гендерные трансформации; формирование жестких политических границ между Беларусью и Польшей по изменяющимся водным артериям; контрабанда мяса на белорусско-польской границе; кризисная ситуация в регионе и чрезвычайное положение; последствия послевоенных разделений деревень и их жителей; переосмысление моральных норм в современной семье; прогрессивные примеры трансграничного взаимодействия.

Дуэт польского и белорусского художников представит инсталляцию, а также видео-, скульптурные, живописные и графические произведения в специально созданных для выставки декорациях.



Проект реализован в рамках художественной стипендии Маршала Подляского воеводства.

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест

Когда: 23 февраля – 17 марта 2019



График работы галереи Пространства КХ:

четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 3 BYN

Открытие: 23 февраля в 19:00 (вход свободный)

Ссылки на мероприятия в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/ events/309201476453209/