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Выставка "Styk // Стык" Павла Матышевского и Сергея Шабохина откроется 23 февраля в Бресте
20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Совместная выставка “Styk // Стык” Павла Матышевского (Польша) и Сергея Шабохина (Беларусь) откроется 23 февраля в 19:00 в Галерее Пространства КХ.
Проект является многоуровневым отражением концепции границы, разделения и различий в контексте понятий биополитики и биовласти (Агамбен, Фуко). Произведения раскрывают разнообразные аспекты нарушения барьеров: миграционная политика; телесные, сексуальные и гендерные трансформации; формирование жестких политических границ между Беларусью и Польшей по изменяющимся водным артериям; контрабанда мяса на белорусско-польской границе; кризисная ситуация в регионе и чрезвычайное положение; последствия послевоенных разделений деревень и их жителей; переосмысление моральных норм в современной семье; прогрессивные примеры трансграничного взаимодействия.
Дуэт польского и белорусского художников представит инсталляцию, а также видео-, скульптурные, живописные и графические произведения в специально созданных для выставки декорациях.
Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест
Открытие: 23 февраля в 19:00 (вход свободный)
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