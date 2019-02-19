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Выставка "Styk // Стык" Павла Матышевского и Сергея Шабохина откроется 23 февраля в Бресте

20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Совместная выставка “Styk // Стык” Павла Матышевского (Польша) и Сергея Шабохина (Беларусь) откроется 23 февраля в 19:00 в Галерее Пространства КХ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63662.php

Выставка "Styk // Стык" Павла Матышевского и Сергея Шабохина откроется 23 февраля в Бресте

Проект является многоуровневым отражением концепции границы, разделения и различий в контексте понятий биополитики и биовласти (Агамбен, Фуко). Произведения раскрывают разнообразные аспекты нарушения барьеров: миграционная политика; телесные, сексуальные и гендерные трансформации; формирование жестких политических границ между Беларусью и Польшей по изменяющимся водным артериям; контрабанда мяса на белорусско-польской границе; кризисная ситуация в регионе и чрезвычайное положение; последствия послевоенных разделений деревень и их жителей; переосмысление моральных норм в современной семье; прогрессивные примеры трансграничного взаимодействия.

Дуэт польского и белорусского художников представит инсталляцию, а также видео-, скульптурные, живописные и графические произведения в специально созданных для выставки декорациях.

Проект реализован в рамках художественной стипендии Маршала Подляского воеводства.

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест
Когда: 23 февраля – 17 марта 2019


График работы галереи Пространства КХ: 
четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00
Вход: 3 BYN

Открытие: 23 февраля в 19:00 (вход свободный)

Ссылки на мероприятия в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/events/309201476453209/

VK: https://vk.com/event178340967

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 48
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  Совместная выставка “Styk // Стык” Павла Матышевского (Польша) и Сергея Шабохина (Беларусь) откроется 23 февраля в 19:00 в Галерее Пространства КХ. Проект является...
 
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