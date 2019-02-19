﻿ С 25.02.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 12А, 41. 21.by
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С 25.02.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 12А, 41

20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 25.02.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 12А, 41:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63661.php

С 25.02.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 12А, 41

МАРШРУТ № 12

«Д.П. «Южный городок – Пригородный вокзал»

РАБОЧИЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 6:31 7:10 7:24 7:44 8:26 8:49 9:22 9:44 10:15 11:25 12:03 12:39 13:19 13:50 14:27 15:05 15:48 16:29 16:41 17:03 18:08 18:33 19:44 20:52 22:13

Пригородный вокзал 7:04 7:49 8:10 8:31 9:07 9:23 9:54 10:21 10:50 11:59 12:44 13:15 13:59 14:25 15:09 15:50 16:23 17:05 17:21 17:39 19:09 20:18 21:35 22:42

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 6:49 7:53 8:57 9:38 10:27 10:50 11:35 12:44 13:55 14:26 15:14 15:36 16:25 16:58 17:34 18:26 19:07 20:15 21:20

Пригородный вокзал 7:20 8:22 9:02 9:25 10:15 10:58 11:23 12:09 13:15 14:30 14:59 15:48 16:09 16:59 17:34 18:05 18:59 19:38 20:45 21:53

МАРШРУТ № 12«А»

«Гор. больница №1 – Криштофовича»

РАБОЧИЕ ДНИ

Криштофовича 6:04 6:44 7:15 7:52 8:33 9:08 10:24 11:10 12:01 12:51 13:16 13:46 14:42 15:01 15:36 16:20 16:41 17:29 18:49 19:49 20:30 21:29 22:10

Гор. больница №1 7:03 7:42 8:16 8:50 9:29 10:05 11:14 12:04 12:58 13:43 14:10 14:40 15:34 15:52 16:28 17:13 17:38 18:24 19:39 20:40 21:21 22:17 22:58

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Криштофовича 6:16 7:58 9:41 10:31 12:15 14:09 15:50 17:31 19:59 21:42

Гор. больница №1 7:06 8:49 10:32 11:25 13:16 15:04 16:45 18:24 20:56 22:37

МАРШРУТ № 41

«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 12:24 14:10 15:42 17:10 19:08 20:30 21:53

Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 13:09 14:53 16:28 17:56 19:50 21:13 22:32

 
 
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  С 25.02.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 12, 12А, 41: МАРШРУТ № 12 «Д.П. «Южный городок – Пригородный вокзал» РАБОЧИЕ ДНИ Д.П....
 
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