Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в городе Ивацевичи и городском поселке Телеханы

С каждым годом количество новых выявленных случаев онкологических заболеваний в Брестской области, как и в Республике Беларусь, растет, точно также увеличивается и количество пациентов, страдающих от онкологии.



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В прошлом году на 3,2% больше было выявлено случаев онкологических заболеваний, чем в 2017 г . Сегодня на учете в Брестской области находится более 40 тысяч пациентов. Выявить заболевание на ранних стадиях или успеть его предотвратить – цель областного профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!».



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В 2019 году эстафета участия в проекте была начата с Ивацевичского района.

13 февраля выездную акцию посетили жители города Ивацевичи и 14 февраля – городского поселка Телеханы. Такая возможность была предоставлена и сельским жителям, для прибытия которых был выделен специальный транспорт.

Сложившаяся бригада областных врачей-онкологов, дерматовенерологов, валеологов в этот раз пополнилась врачами-специалистами онкологического диспансера г. Барановичи

УЗ «Барановичская центральная поликлиника».

Лунинецкая центральная районная больница обеспечила «островок здоровья» передвижным рентгенодиагностическим кабинетом «Скринэкспресс», куда направляли участников акции для прохождения маммографии.

За два дня консультативно-диагностических мероприятий выездную акцию посетили около 900 человек, было дано 900 консультаций и проведено более 1160 исследований. Впечатляют и результаты: у каждой пятой пациентки были выявлены изменения в молочной железе, у 26% мужчин – в предстательной железе, более 6% пациентов направлены на дообследование врачом-онкологом отделения опухолей головы и шеи, врачом-дерматовенерологом выявлены проблемы у 2,7% пациентов.

Также у каждого третьего посетителя акции определено повышенное артериальное давление, более 40 % посетителей – с избыточной массой тела, более 46 % – с изменениями в щитовидной железе.

В целом, более 100 человек получили направления для уточнения диагнозов.

Эндокринологи направляли нуждающихся на определение гликированного гемоглобина в крови. Повышенные показатели впервые выявлены у 15 % обратившихся, у 19,6 % на момент исследования уже установлен диагноз «сахарный диабет второго типа» и в целом у каждого третьего обнаружено наличие каких-либо нарушений, изменений в эндокринной системе.