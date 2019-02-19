|
Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в городе Ивацевичи и городском поселке Телеханы
20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
С каждым годом количество новых выявленных случаев онкологических заболеваний в Брестской области, как и в Республике Беларусь, растет, точно также увеличивается и количество пациентов, страдающих от онкологии.
В прошлом году на 3,2% больше было выявлено случаев онкологических заболеваний, чем в
В 2019 году эстафета участия в проекте была начата с Ивацевичского района.
13 февраля выездную акцию посетили жители города Ивацевичи и 14 февраля – городского поселка Телеханы. Такая возможность была предоставлена и сельским жителям, для прибытия которых был выделен специальный транспорт.
Сложившаяся бригада областных врачей-онкологов, дерматовенерологов, валеологов в этот раз пополнилась врачами-специалистами онкологического диспансера г. Барановичи
Лунинецкая центральная районная больница обеспечила «островок здоровья» передвижным рентгенодиагностическим кабинетом «Скринэкспресс», куда направляли участников акции для прохождения маммографии.
За два дня консультативно-диагностических мероприятий выездную акцию посетили около 900 человек, было дано 900 консультаций и проведено более 1160 исследований. Впечатляют и результаты: у каждой пятой пациентки были выявлены изменения в молочной железе, у 26% мужчин – в предстательной железе, более 6% пациентов направлены на дообследование врачом-онкологом отделения опухолей головы и шеи, врачом-дерматовенерологом выявлены проблемы у 2,7% пациентов.
Также у каждого третьего посетителя акции определено повышенное артериальное давление, более 40 % посетителей – с избыточной массой тела, более 46 % – с изменениями в щитовидной железе.
В целом, более 100 человек получили направления для уточнения диагнозов.
Эндокринологи направляли нуждающихся на определение гликированного гемоглобина в крови. Повышенные показатели впервые выявлены у 15 % обратившихся, у 19,6 % на момент исследования уже установлен диагноз «сахарный диабет второго типа» и в целом у каждого третьего обнаружено наличие каких-либо нарушений, изменений в эндокринной системе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в городе Ивацевичи и городском поселке Телеханы
С каждым годом количество новых выявленных случаев онкологических заболеваний в Брестской области, как и в Республике Беларусь, растет, точно также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)