Инспекторам ГАИ возле Ганцевичей попался УАЗ с 600 л топлива без документов

Вблизи Ганцевичей сотрудниками ОГАИ был остановлен автомобиль УАЗ, в котором перевозили 600 литров топлива без сопроводительных документов.



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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:



– В канун посевной компании горюче - смазочные материалы на особом контроле у милиции. Так, вчера днем для проверки документов на трассе был остановлен УАЗ под управлением жителя Солигорска. Водитель работает у индивидуального предпринимателя. Мужчина в бочках перевозил топливо- 200 литров бензина и 400 солярки. Документов, подтверждающих приобретение топлива у него не было. Со слов водителя, он заправился на частной заправке и вез горючее в деревню Денисковичи Ганцевичского района. На гражданина составлен административный протокол. Топливо изъято. Милиция выясняет все обстоятельства происшествия.