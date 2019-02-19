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Инспекторам ГАИ возле Ганцевичей попался УАЗ с 600 л топлива без документов

20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вблизи Ганцевичей сотрудниками ОГАИ был остановлен автомобиль УАЗ, в котором перевозили 600 литров топлива без сопроводительных документов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63659.php

Инспекторам ГАИ возле Ганцевичей попался УАЗ с 600 л топлива без документов

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

– В канун посевной компании горюче - смазочные материалы на особом контроле у милиции. Так, вчера днем для проверки документов на трассе был остановлен УАЗ под управлением жителя Солигорска. Водитель работает у индивидуального предпринимателя. Мужчина в бочках перевозил топливо- 200 литров бензина и 400 солярки. Документов, подтверждающих приобретение топлива у него не было. Со слов водителя, он заправился на частной заправке и вез горючее в деревню Денисковичи Ганцевичского района. На гражданина составлен административный протокол. Топливо изъято. Милиция выясняет все обстоятельства происшествия.

 
 
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  Вблизи Ганцевичей сотрудниками ОГАИ был остановлен автомобиль УАЗ, в котором перевозили 600 литров топлива без сопроводительных документов. Официальный...
 
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