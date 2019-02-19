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Инспекторам ГАИ возле Ганцевичей попался УАЗ с 600 л топлива без документов
20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Вблизи Ганцевичей сотрудниками ОГАИ был остановлен автомобиль УАЗ, в котором перевозили 600 литров топлива без сопроводительных документов.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
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Вблизи Ганцевичей сотрудниками ОГАИ был остановлен автомобиль УАЗ, в котором перевозили 600 литров топлива без сопроводительных документов. Официальный...
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