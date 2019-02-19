Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал десятую победу в матчах чемпионата SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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В сегодняшней домашней встрече 15-го тура чемпионы Беларуси принимали гостей из сербской "Войводины" (Нови Сад) и поначалу уступали два-три мяча. Однако затем брестчане собрались и уверенно выиграли со счетом 35:19.



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После 14 матчей БГК имени Мешкова занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Впереди брестчан хорватские "Нексе" и "Загреб", а также македонский "Вардар", у которых по 36 очков. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. По итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжат четыре лучшие команды.

В воскресенье, 24 февраля, БГК проведет предпоследний поединок группового этапа Лиги чемпионов в гостях у венгерского "Веспрема". За два тура до финиша турнира в предварительной группе А чемпионы Беларуси занимают 7-е место, набрав в 12 играх 7 очков. В плей-офф выйдут шесть команд.

Фото Вадима Якубёнка