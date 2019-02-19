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Mogo открылся в Бресте! Лизинг подержанных автомобилей со специальной скидкой до 15 марта!

20.02.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Компания Mogo предоставляет лизинг на авто с пробегом любой марки, модели и года выпуска на срок до семи лет. Офисы компании открыты в Минске, Гродно и Гомеле, а в феврале новый офис открылся в Бресте по адресу ул. Островского, 6. До 15 марта 2019 года действует специальное предложение для клиентов из Бреста — скидка 2% по договору лизинга.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63499.php

Mogo открылся в Бресте! Лизинг подержанных автомобилей со специальной скидкой до 15 марта!

Как работает автолизинг от Mogo? Вы выбираете любой подержанный автомобиль на любом автопортале или авторынке страны, например, VW Passat B5 2003 года. В каталоге он стоит в районе 10-11 тыс. BYN. Однако на руках у вас менее 2 тыс. BYN. Что делать? Банки предлагают финансирование преимущественно на новые авто или на б/у модели не старше трех-пяти лет, что не попадает в ваш ценовой диапазон.

В этом случае вы можете обратиться в автолизинговую компанию: Mogo приобретет это авто и сдаст его вам в длительную аренду с правом выкупа по окончании платежей.

Mogo оформит выбранную модель в лизинг в течение одного дня. В отличие от банков (и большинства других лизинговых компаний) в Mogo нет ограничений по возрасту авто. Вы говорите, какая машина вам нужна, а Mogo финансирует ее покупку за один день.

Дополнительные преимущества работы с Mogo:

  • Подходит любое авто стоимостью от 1,5 тыс. белорусских рублей;
  • Рассматриваются заявки клиентов с любым уровнем доходов и любой кредитной историей;
  • Для оформления потребуется только паспорт — это поможет сэкономить время;
  • Справка о доходах — не требуется;
  • Оформление происходит за один визит в офис и занимает не более двух часов;
  • Если вы не хотите идти в офис, то подайте заявку онлайн — предварительное одобрение вы получите по телефону;
  • КАСКО не обязателен — так вы сэкономите деньги.

Кроме того, вы можете самостоятельно подобрать удобный срок финансирования — от года до семи лет, и удобный размер ежемесячного платежа —от 49 рублей в месяц. Аванс — от 15 %, валюта лизинга — доллар США или белорусский рубль.

Рассчитать сумму лизинга и размер ежемесячного платежа можно здесь.

Специальное предложение

При оформлении лизинга до 15 марта 2019 года по промокоду “BR19” вы получите скидку 2% по своему договору. Cообщите промокод специалисту при подаче заявки.

Узнать больше можно у специалистов Mogo по телефону +375 (17) 388 28 66 либо по почте info@mogo.by. Мы также есть в Facebook.

Ждем вас в центрах обслуживания Mogo

Брест

г. Брест, ул. Островского, д.6, +375 44 516 05 51

Минск

г. Минск, ул.Тимирязева, 114-8 (ТЦ Автоград), пав. 3203

г. Минск, пр-т Дзержинского, д.11, оф. 848

г. Минск, ул.Мстиславца, д.24, оф.172

Гродно

г. Гродно, ул. Антонова, д.4а, оф.8

Гомель

г. Гомель, ул. Трудовая, д.4

Режим работы: с 09:00 до 18:00, ежедневно кроме воскресенья

Тел: +375 (17) 388 28 66

Тел: +375 (17) 388 28 44

https://www.mogo.by/

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  Компания Mogo предоставляет лизинг на авто с пробегом любой марки, модели и года выпуска на срок до семи лет. Офисы компании открыты в Минске, Гродно и Гомеле, а в...
 
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