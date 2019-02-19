Mogo открылся в Бресте! Лизинг подержанных автомобилей со специальной скидкой до 15 марта!

Компания Mogo предоставляет лизинг на авто с пробегом любой марки, модели и года выпуска на срок до семи лет. Офисы компании открыты в Минске, Гродно и Гомеле, а в феврале новый офис открылся в Бресте по адресу ул. Островского, 6. До 15 марта 2019 года действует специальное предложение для клиентов из Бреста — скидка 2% по договору лизинга.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63499.php

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Как работает автолизинг от Mogo? Вы выбираете любой подержанный автомобиль на любом автопортале или авторынке страны, например, VW Passat B5 2003 года. В каталоге он стоит в районе 10-11 тыс. BYN. Однако на руках у вас менее 2 тыс. BYN. Что делать? Банки предлагают финансирование преимущественно на новые авто или на б/у модели не старше трех-пяти лет, что не попадает в ваш ценовой диапазон.

В этом случае вы можете обратиться в автолизинговую компанию: Mogo приобретет это авто и сдаст его вам в длительную аренду с правом выкупа по окончании платежей.

Mogo оформит выбранную модель в лизинг в течение одного дня. В отличие от банков (и большинства других лизинговых компаний) в Mogo нет ограничений по возрасту авто. Вы говорите, какая машина вам нужна, а Mogo финансирует ее покупку за один день.

Дополнительные преимущества работы с Mogo:

Подходит любое авто стоимостью от 1,5 тыс. белорусских рублей;

Рассматриваются заявки клиентов с любым уровнем доходов и любой кредитной историей;

Для оформления потребуется только паспорт — это поможет сэкономить время;

Справка о доходах — не требуется;

Оформление происходит за один визит в офис и занимает не более двух часов;

Если вы не хотите идти в офис, то подайте заявку онлайн — предварительное одобрение вы получите по телефону;

КАСКО не обязателен — так вы сэкономите деньги.

Кроме того, вы можете самостоятельно подобрать удобный срок финансирования — от года до семи лет, и удобный размер ежемесячного платежа —от 49 рублей в месяц. Аванс — от 15 %, валюта лизинга — доллар США или белорусский рубль.

Рассчитать сумму лизинга и размер ежемесячного платежа можно здесь .

Специальное предложение

При оформлении лизинга до 15 марта 2019 года по промокоду “BR19” вы получите скидку 2% по своему договору. Cообщите промокод специалисту при подаче заявки.

Узнать больше можно у специалистов Mogo по телефону +375 (17) 388 28 66 либо по почте info@mogo.by . Мы также есть в Facebook .

Ждем вас в центрах обслуживания Mogo

Брест

г. Брест, ул. Островского, д.6, +375 44 516 05 51

Минск

г. Минск, ул.Тимирязева, 114-8 (ТЦ Автоград), пав. 3203

г. Минск, пр-т Дзержинского, д.11, оф. 848

г. Минск, ул.Мстиславца, д.24, оф.172

Гродно

г. Гродно, ул. Антонова, д.4а, оф.8

Гомель

г. Гомель, ул. Трудовая, д.4

Режим работы: с 09:00 до 18:00, ежедневно кроме воскресенья

Тел: +375 (17) 388 28 66

Тел: +375 (17) 388 28 44