Mogo открылся в Бресте! Лизинг подержанных автомобилей со специальной скидкой до 15 марта!

Компания Mogo предоставляет лизинг на авто с пробегом любой марки, модели и года выпуска на срок до семи лет. Офисы компании открыты в Минске, Гродно и Гомеле, а в феврале новый офис открылся в Бресте по адресу ул. Островского, 6. До 15 марта 2019 года действует специальное предложение для клиентов из Бреста — скидка 2% по договору лизинга.
Как работает автолизинг от Mogo? Вы выбираете любой подержанный автомобиль на любом автопортале или авторынке страны, например, VW Passat B5 2003 года. В каталоге он стоит в районе 10-11 тыс. BYN. Однако на руках у вас менее 2 тыс. BYN. Что делать? Банки предлагают финансирование преимущественно на новые авто или на б/у модели не старше трех-пяти лет, что не попадает в ваш ценовой диапазон.
В этом случае вы можете обратиться в автолизинговую компанию: Mogo приобретет это авто и сдаст его вам в длительную аренду с правом выкупа по окончании платежей.
Mogo оформит выбранную модель в лизинг в течение одного дня. В отличие от банков (и большинства других лизинговых компаний) в Mogo нет ограничений по возрасту авто. Вы говорите, какая машина вам нужна, а Mogo финансирует ее покупку за один день.
Дополнительные преимущества работы с Mogo:
Подходит любое авто стоимостью от 1,5 тыс. белорусских рублей;
Рассматриваются заявки клиентов с любым уровнем доходов и любой кредитной историей;
Для оформления потребуется только паспорт — это поможет сэкономить время;
Справка о доходах — не требуется;
Оформление происходит за один визит в офис и занимает не более двух часов;
Если вы не хотите идти в офис, то подайте заявку онлайн — предварительное одобрение вы получите по телефону;
КАСКО не обязателен — так вы сэкономите деньги.
Кроме того, вы можете самостоятельно подобрать удобный срок финансирования — от года до семи лет, и удобный размер ежемесячного платежа —от 49 рублей в месяц. Аванс — от 15 %, валюта лизинга — доллар США или белорусский рубль.
Рассчитать сумму лизинга и размер ежемесячного платежа можно здесь.
Специальное предложение
При оформлении лизинга до 15 марта 2019 года по промокоду “BR19” вы получите скидку 2% по своему договору. Cообщите промокод специалисту при подаче заявки.
Узнать больше можно у специалистов Mogo по телефону +375 (17) 388 28 66 либо по почте info@mogo.by. Мы также есть в Facebook.