Теперь ИП, нотариусы и адвокаты могут не уплачивать взносы в бюджет фонда соцзащиты за периоды неосуществления деятельности

31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании», которым внесены изменения в порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда). В частности, изменения затрагивают интересы индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов.



Уплата взносов в бюджет фонда для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов осталась обязательной. Вместе с тем, Указ предоставляет право этим категориям плательщиков не уплачивать взносы в бюджет фонда за периоды, в которых они не осуществляют деятельность.

ВАЖНО!

Взносы за 2018 год должны быть уплачены в полном объеме не позднее 1 марта 2019 года. Для правильного самостоятельного расчета суммы взносов, подлежащей к уплате, рекомендуется использовать калькулятор, который размещен на сайте фонда здесь. Следует не позднее 31 марта 2019 года задекларировать периоды неосуществления деятельности. Для этого необходимо заполнить и представить в территориальный орган фонда, по месту постановки на учет, документ персонифицированного учета «Индивидуальные сведения» по форме ПУ-3 (далее – ПУ-3 ) за 2018 год. Для заполнения формы ПУ-3 используется программа «Ввод ДПУ», также доступная на сайте фонда. Форму ПУ-3 можно заполнять и сдавать как в электронном варианте при наличии электронной цифровой подписи и атрибутного сертификата фонда, так и в бумажном – в орган фонда, который примет ее за подписью плательщика и загрузит в систему персонифицированного учета. Непредставление в установленный срок формы ПУ-3 с указанием периодов неосуществления деятельности является основанием для самостоятельного расчета органом фонда суммы задолженности за 2018 год.

Для сведения! Минимальная сумма взносов при условии осуществления деятельности в течение 2018 года составляет 1 281 рубль.

Каждому человеку нужно обязательно понимать, что формирование eгo пенсионного будущего происходит сегодня, и оно полностью зависит от периода уплаты страховых взносов и их суммы. Период страхового стажа – один из ключевых параметров, от которого в будущем зависит размер трудовой пенсии.

Напомним, в 2019 году минимальный страховой стаж для назначения трудовой пенсии составляет 17 лет и ежeгодно увеличиваясь на 6 месяцев, к 2025 году составит 20 лет. Если он не будет сформирован на момент обращения за получением пенсии, человек не сможет претендовать на получение даже минимальной трудовой пенсии (на 1 января 2019 года ее размер составляет 216 рублей).

Социальная пенсия, которая назначается всем лицам старше трудоспособного возраста, при отсутствии права на трудовую пенсию (женщинам – по достижении 60 лет, мужчинам – 65 лет), составляет сегодня лишь 107 рублей.

Выбор за вами.

Пинский районный отдел Брестского областного управления ФСЗН.