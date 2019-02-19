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Теперь ИП, нотариусы и адвокаты могут не уплачивать взносы в бюджет фонда соцзащиты за периоды неосуществления деятельности
20.02.2019 — Разное | Полесская правда
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31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года № 500 «О государственном социальном страховании», которым внесены изменения в порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда). В частности, изменения затрагивают интересы индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов.
ВАЖНО!
Для сведения! Минимальная сумма взносов при условии осуществления деятельности в течение 2018 года составляет 1 281 рубль.
Каждому человеку нужно обязательно понимать, что формирование eгo пенсионного будущего происходит сегодня, и оно полностью зависит от периода уплаты страховых взносов и их суммы. Период страхового стажа – один из ключевых параметров, от которого в будущем зависит размер трудовой пенсии.
Напомним, в 2019 году минимальный страховой стаж для назначения трудовой пенсии составляет 17 лет и ежeгодно увеличиваясь на 6 месяцев, к 2025 году составит 20 лет. Если он не будет сформирован на момент обращения за получением пенсии, человек не сможет претендовать на получение даже минимальной трудовой пенсии (на 1 января 2019 года ее размер составляет 216 рублей).
Социальная пенсия, которая назначается всем лицам старше трудоспособного возраста, при отсутствии права на трудовую пенсию (женщинам – по достижении 60 лет, мужчинам – 65 лет), составляет сегодня лишь 107 рублей.
Выбор за вами.
Пинский районный отдел Брестского областного управления ФСЗН.
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