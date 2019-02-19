В Шарковщинской ЦРБ прошло заседание итогового медико-санитарного совета по итогам 2018 года

18 февраля в актовом зале райбольницы прошла традиционная медико-санитарная конференция, на которой медики района подвели итоги работы за 2018 год. В конференции приняли участие заместитель председателя райисполкома Юрий Анатольевич Василевский, заместитель начальника управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Каспирович, главный врач Шарковщинской ЦРБ Станислав Тадеушевич Стома.

С докладом «Об итогах деятельности Шарковщинской ЦРБ в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год» выступил главный врач райбольницы С. Т. Стома. «Об итогах деятельности эпидемиологического благополучия населения в 2018 году и задачах на 2019 год» рассказала исполняющая обязанности главного санитарного врача района Валентина Петровна Седюкевич.

На конференции были отмечены положительные результаты работы медицинских работников в 2018 году. Основные из них — снижение смертности, снижение общей заболеваемости населения, отсутствие случаев материнской смертности.

Николай Николаевич Каспирович отметил достойные результаты работы Шарковщинской ЦРБ, которые достигнуты трудом каждого члена коллектива. Он пожелал присутствующим медикам успехов в дальнейшей работе и новых достижений.

После этого он вручил Почётные грамоты главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома фельдшеру организационно-методического кабинета Инне Никандровне Бруйко, врачу-терапевту (заведующей поликлиническим отделением) Кристине Иосифовне Чернявской, врачу стоматологу-ортопеду поликлиники Маргарите Андреевне Татарович.

Почётной грамотой Шарковщинского районного исполнительного комитета отмечена врач психиатр-нарколог Карина Васильевна Галай.

Благодарность председателя Шарковщинского районного исполнительного комитета объявлена медицинской сестре поликлиники Лилии Зеноновне Кожан, фельдшеру Германовичской врачебной амбулатории Татьяне Вячеславовне Пуговко.

Почётными грамотами учреждения здравоохранения «Шарковщинская ЦРБ» награждены медицинская сестра терапевтического отделения Людмила Георгиевна Савич, фельдшер-лаборант Елена Михайловна Рафалович, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Екатерина Сергеевна Кабак, заведующий Зорьковским ФАПом Татьяна Францевна Ганебная, медицинская сестра хирургического отделения Людмила Ивановна Блажевич, врач общей практики Наталья Тимофеевна Михайлова, медицинская сестра терапевтического отделения Анастасия Викторовна Рутковская, медицинская сестра хирургического кабинета Наталья Михайловна Чапуро, медицинская сестра по физиотерапии Елена Романовна Татарович, врач-педиатр участковый Татьяна Александровна Приставко.

Елена АНАНИЧ.