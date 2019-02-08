Двойной успех Шарковщинского РОВД

Еще совсем недавно Шарковщинский РОВД за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области во время заседания коллегии в Витебске был награжден переходящим призом «Святы Георгій — узнагарода УУС Віцебскага аблвыканкама». И вновь еще одна приятная новость!

В феврале в Минске состоялась коллегия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, на которой были подведены итоги работы МВД в 2018 году и награждены представители лучших подразделений органов внутренних дел, которые добились наиболее высоких результатов в своей служебной деятельности. В различных категориях, в зависимости от штатной численности переходящего почетного приза имени батальона милиции Константина Владимирова удостоены райотделы милиции Новобелицкого, Клецкого и Октябрьского РУВД Минска и отдел внутренних дел Шарковщинского райисполкома.

Из рук Министра внутренних дел Игоря Шуневича начальники отделов милиции получили четырехугольные стеклянные стеллы с барельефным портретом капитана Владимирова.

Победителям также вручили новую оргтехнику и денежные премии.

Историческая справка:

Награда имени батальона милиции Константина Владимирова учреждена в память о бойцах батальона, проявивших мужество, самоотверженность, стойкость и верность Родине при обороне города Могилева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, а также всех сотрудниках органов внутренних дел Беларуси, погибших во время Великой Отечественной войны.

Необходимо отметить, что Шарковщинский РОВД в третий раз удостаивается данного переходящего приза: 1984 году (начальник райотдела П. В. Разводовский), в 2013 и 2018 годах (начальник — С. Н. Орешков).

— Приятно, что копилка наград отдела пополняется, — говорит начальник отдела Шарковщинского РОВД Сергей Николаевич Орешков. — Мы продолжаем славные традиции наших предшественников. Если заглянуть в историю, то отдел не единожды получал высокие награды за оперативно-служебную деятельность. А еще у подразделения имеются серьезные традиции, заложенные предшественниками. Не раз были лучшими в области, а в 1984-м, впервые завоевав приз Владимирова — не можем позволить себе снизить планку. Отмечу, что приятно работать с людьми, которые понимают тебя с полуслова, досконально знают и выполняют свои обязанности. Горжусь тем, что у нас сформировалась настоящая команда единомышленников. Показатели оперативно-служебной деятельности достигаются усилиями каждого сотрудника в отдельности и коллектива в целом. Убежден, что ни один проверяющий не оценит твою работу так, как можешь оценить ты сам. Если присутствует внутренний контроль, понимание важности того, что ты делаешь, будет и успех.

Елена АНАНИЧ.

фото из открытых источников.