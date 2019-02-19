Белорусские ученые получат доступ к крупнейшей мировой базе научных публикаций

Соглашение о доступе к мировой научной информации на платформе ScienceDirect для вузов Беларуси подписали Главный информационно-аналитический центр министерства образования Республики Беларусь и информационно-аналитической компанией Elsevier, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГИАЦ Минобразования.

"В рамках соглашения доступом к мировым научным изданиям будут обеспечены 42 высших учебных заведения страны. Данное сотрудничество направлено на поддержку фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных областях науки, повышение эффективности работы ученых и конкурентоспособности белорусской науки в мире", - рассказали в ГИАЦ.

"ScienceDirect – это самый крупный, самый цитируемый и востребованный в мире инструмент, агрегирующий мировой научный опыт. Доступ к такому инструменту позволит белорусским ученым проводить исследования на основе последних научных достижений по любой проблемной области. Для вузов системный доступ к публикациям такого уровня – это качественно новые условия научного поиска, которые будут способствовать привлечению иностранных студентов и повышению экспорта образовательных услуг", - прокомментировал заключение соглашения региональный директор Elsevier в Республике Беларусь Сергей Ревякин.

"Беларусь обладает мощным интеллектуальным потенциалом, но для активизации инновационной деятельности необходимо обеспечить нашим ученым беспрепятственный доступ к достоверным и качественным источникам информации. Соглашение ГИАЦ Минобразования и компании Elsevier позволит сделать качественный скачок в сфере инновационного производства и вывести белорусскую науку на принципиально новый уровень", - подчеркнул директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис.