﻿ Белорусские ученые получат доступ к крупнейшей мировой базе научных публикаций. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские ученые получат доступ к крупнейшей мировой базе научных публикаций

20.02.2019 10:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Соглашение о доступе к мировой научной информации на платформе ScienceDirect для вузов Беларуси подписали Главный информационно-аналитический центр министерства образования Республики Беларусь и информационно-аналитической компанией Elsevier, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГИАЦ Минобразования.

"В рамках соглашения доступом к мировым научным изданиям будут обеспечены 42 высших учебных заведения страны. Данное сотрудничество направлено на поддержку фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных областях науки, повышение эффективности работы ученых и конкурентоспособности белорусской науки в мире", - рассказали в ГИАЦ.

"ScienceDirect – это самый крупный, самый цитируемый и востребованный в мире инструмент, агрегирующий мировой научный опыт. Доступ к такому инструменту позволит белорусским ученым проводить исследования на основе последних научных достижений по любой проблемной области. Для вузов системный доступ к публикациям такого уровня – это качественно новые условия научного поиска, которые будут способствовать привлечению иностранных студентов и повышению экспорта образовательных услуг", - прокомментировал заключение соглашения региональный директор Elsevier в Республике Беларусь Сергей Ревякин.

"Беларусь обладает мощным интеллектуальным потенциалом, но для активизации инновационной деятельности необходимо обеспечить нашим ученым беспрепятственный доступ к достоверным и качественным источникам информации. Соглашение ГИАЦ Минобразования и компании Elsevier позволит сделать качественный скачок в сфере инновационного производства и вывести белорусскую науку на принципиально новый уровень", - подчеркнул директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение о доступе к мировой научной информации на платформе ScienceDirect для вузов Беларуси подписали Главный информационно-аналитический центр министерства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика