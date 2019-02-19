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Беларусь увеличила экспорт товаров на 15,3% до $33,7 млрд в 2018 году

20.02.2019 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь второй год подряд смогла обеспечить рост экспорта товаров, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

"В 2018 году экспорт товаров по сравнению с 2017 годом вырос на 15,3% и достиг $33,7 млрд. Таким образом, на фоне высокой базы 2017 года второй год подряд нам удалось обеспечить траекторию роста, перевыполнить установленный главой государства параметр прогноза", - сказал В.Макей на итоговой коллегии МИД в среду в Минске.

По словам министра, почти 60% прироста обеспечено за счет продукции, не относящейся к нефти, нефтепродуктам и удобрениям, что говорит об улучшении товарной структуры экспорта.

"Мы стали приближаться к поставленной на текущую пятилетку цели по равномерному распределению экспорта по трем ключевым направлениям. При сокращении доли ЕАЭС до 41,2%, удельный вес стран ЕС вырос до 30,2%, остальных стран - до 28,6%", - отметил глава МИД.

Говоря о внешнеэкономических  задачах на 2019 год, В.Макей заявил, что они остаются неизменными. "Это  повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, сохранение традиционных рынков, вскрытие новых и закрепление на них, привлечение серьезных перспективных инвесторов", - сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь второй год подряд смогла обеспечить рост экспорта товаров, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
 
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