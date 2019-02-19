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В БАТЭ задумались о «тренировке мозгов» футболистов

20.02.2019 10:54 — Разное | Tut.by  
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Во время предсезонного сбора БАТЭ в Англии расположение команды посетили сотрудники швейцарской компании Helvetia Perfomance Ричард Бьюкенен и Фрейзер Финдли.


Фото: БАТЭ

Специалисты познакомили тренерский штаб борисовчан с новой технологией, которую можно условно назвать «тренировкой мозгов», сообщается на сайте команды. Она позволяет развивать концентрацию, реакцию, периферическое зрение и, как следствие, увеличивать скорость принятия решений непосредственно на футбольном поле.

Аналогичная система использовалась в «Суонси», похожей владеет «Манчестер Юнайтед».

Представители БАТЭ с интересом изучили видеопрезентацию и в самое ближайшее время изучат целесообразность приобретения такой программы.

 
 
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Борисовчане приглядываются к технологиям.
 
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