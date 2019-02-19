В БАТЭ задумались о «тренировке мозгов» футболистов

Во время предсезонного сбора БАТЭ в Англии расположение команды посетили сотрудники швейцарской компании Helvetia Perfomance Ричард Бьюкенен и Фрейзер Финдли.



Фото: БАТЭ

Специалисты познакомили тренерский штаб борисовчан с новой технологией, которую можно условно назвать «тренировкой мозгов», сообщается на сайте команды . Она позволяет развивать концентрацию, реакцию, периферическое зрение и, как следствие, увеличивать скорость принятия решений непосредственно на футбольном поле.

Аналогичная система использовалась в «Суонси», похожей владеет «Манчестер Юнайтед».

Представители БАТЭ с интересом изучили видеопрезентацию и в самое ближайшее время изучат целесообразность приобретения такой программы.