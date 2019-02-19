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В БАТЭ задумались о «тренировке мозгов» футболистов
Во время предсезонного сбора БАТЭ в Англии расположение команды посетили сотрудники швейцарской компании
Специалисты познакомили тренерский штаб борисовчан с новой технологией, которую можно условно назвать «тренировкой мозгов»,
Аналогичная система использовалась в «Суонси», похожей владеет «Манчестер Юнайтед».
Представители БАТЭ с интересом изучили видеопрезентацию и в самое ближайшее время изучат целесообразность приобретения такой программы.
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Борисовчане приглядываются к технологиям.
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