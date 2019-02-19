Фастфуд не виноват, от диет толку нет. Главные мифы о гастрите

«Будешь есть фастфуд — обязательно заработаешь гастрит!» — эту страшилку многие знают с детства. Но ее несостоятельность уже давно доказана. Какие еще стереотипы о гастрите крепко сидят в наших головах и при этом не всегда являются правдой, АиФ разбирался с кандидатом медицинских наук и врачом-гастроэнтерологом Алексеем Парамоновым.



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Мы думаем: Гастрит появляется, когда в рационе есть много вредной еды.

На самом деле: Характер питания, по-видимому, существенной роли в развитии гастрита не играет. Есть, конечно, некоторые вещества, способные вызвать повреждение слизистой желудка, например, крепкий алкоголь. Но обычная пища, которую принято считать нездоровой, скорее принесет вред сердцу, кишечнику, повысит риск сахарного диабета, но не гастрита. В развитие этого заболевания решающий вклад вносит микроб Helicobacter pylori, другой неблагоприятный фактор — курение, а также важна наследственная предрасположенность.

Мы думаем: Если у одного члена семьи обнаружили Helicobacter pylori, скорее всего, он есть и у других близких родственников, а значит, им тоже нужно лечиться.

На самом деле: Мы не встретим подобного в клинических рекомендациях. Часто Helicobacter pylori заражаются еще в детстве и живут с ним десятилетиями. Если его уничтожить, повторно заразиться не так легко: заразность микроба низкая. Передается он фекально-оральным путем, то есть через поцелуй заразиться нельзя. Но можно заразиться, если пренебрегать правилами гигиены: не мыть руки перед едой и после туалета, не мыть овощи, фрукты, зелень, пить воду из ненадежного источника. Кстати, «родники» в черте населенных пунктов — ненадежные источники.

Мы думаем: При гастрите нужно строго следовать диете, иначе лечение будет неэффективным.

На самом деле: Диета не имеет никакого значения в лечении гастрита. «Лечебные столы по Певзнеру» — достижение столетней давности, не признаваемое современной диетологией.

Мы думаем: Прием аспирина и некоторых других лекарств может привести к гастриту.

На самом деле: Аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства (популярные обезболивающие и жаропонижающие) повреждают желудок и вызывают состояние, похожее на гастрит (НПВС-гастропатию). Они способны провоцировать язву желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорацию стенки желудка. Принимать подобные препараты следует при очевидной необходимости, а не «на всякий случай». Из обезболивающих и жаропонижающих наиболее безопасны для желудка препараты на основе парацетамола, но не при всех видах боли они достаточно эффективны. Лечащий врач может подобрать относительно безопасный для желудка нестероидный препарат и при необходимости сочетать его с противоязвенным препаратом.

Особенно отмечу популярную практику «разжижать кровь» аспирином. Многие достаточно молодые люди, например, с повышением артериального давления или холестерина, принимают препараты ацетилсалициловой кислоты, надеясь избежать инфаркта и инсульта. Хотя аспирин действительно помогает предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, полезен он только пациентам очень высокого риска, например, тем, у кого инфаркт однажды уже случился. Для людей низкого риска прием аспирина несет больше опасностей язвы и кровотечения, чем пользы.

Мы думаем: Гастрит всегда сопровождают такие неприятные симптомы, как вздутие, тошнота, изжога, отрыжка и т.д. Он никогда не проходит бессимптомно.

На самом деле: Это не так. Во многих случаях гастрит никак не проявляется. Описанные симптомы более свойственны для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и функциональной диспепсии. Гастрит — диагноз гистологический, его диагностируют под микроскопом, изучив полученный при гастроскопии кусочек стенки желудка. При ярко выраженном гастрите может симптомов не быть. И наоборот, при «идеальной слизистой» можно наблюдать массу болезненных проявлений.

Мы думаем: Для постановки диагноза эндоскопию делать необязательно, анализ крови и УЗИ покажут, есть ли гастрит.

На самом деле: УЗИ тут совсем ни при чем. Хотя в некоторых клиниках выполняют УЗИ желудка, практическое значение этого метода стремится к нулю (исключение — маленькие дети). Основной метод исследования желудка — это осмотр его видеокамерой: гастродуоденоскопия. Дополнительно может быть назначена рентгеноскопия желудка и компьютерная томография органов брюшной полости. Диагностировать гастрит без гастроскопии — это задача малореальная. Но, действительно, при боли и дискомфорте в области желудка тщательное обследование нужно далеко не всегда. Как я говорил выше, «желудочные симптомы» с гастритом связаны мало. Гораздо чаще это проявление функциональной диспепсии, своеобразного раздражения нервных рецепторов желудка, которое часто ассоциировано со стрессом и эмоциональными перегрузками. Выявлять именно гастрит важно в старших возрастных группах (после 45 лет), у людей с длительной историей хеликобактерной инфекции, со случаями рака желудка у близких родственников. Международное соглашение гастроэнтерологов (консенсус) Маастрихт V предлагает нам не злоупотреблять гастроскопией у молодых. Вероятность найти что-либо при этом исследовании у пациентов без тревожных симптомов очень низкая. К тревожным симптомам (красным флагам) относят необъяснимую потерю веса без диеты, повышенную температуру, снижение гемоглобина и железа, рост лейкоцитов и СОЭ в клиническом анализе крови, наличие крови в анализе кала. В этих случаях гастроскопия нужна, остальным пациентам младше 45 лет достаточно провести исследование на Helicobacter pylori при помощи С13 дыхательного теста (другие дыхательные тесты не годятся) или при помощи определения антигена в кале (метод ПЦР ДНК в кале тоже не годится). Уничтожение Helicobacter pylori в 10% случаев устраняет симптомы, остальным пациентам помогают курсы противокислотных препаратов, но для восстановления нормальной чувствительности нервных рецепторов стенки желудка могут потребоваться антидепрессанты (это никак не связано с наличием или отсутствием у пациента депрессии).

Мы думаем: При лечении всегда назначают два антибиотика.

На самом деле: Да, это так. Схемы лечения для уничтожения (эрадикации) Helicobacter pylori включают несколько компонентов: противокислотный препарат, два антибиотика, часто — препарат висмута.

Мы думаем: Чтобы избежать антибиотик-ассоциированной диареи в процессе лечения (при приеме антибиотиков и какое-то время после него), необходимо принимать пробиотики.

На самом деле: Антибиотик-ассоциированная диарея — серьезное осложнение лечения, вероятность ее может быть снижена, если одновременно с антибиотиками принимать пробиотики на основе сахаромицетов и некоторых разновидностей лактобактерий.

Мы думаем: Избавиться от Helicobacter pylori очень сложно, редко лечение с первого раза бывает эффективным.

На самом деле: Это скорее неверно. Гастроэнтерологи считают эффективными курсы лечения, которые дают успех в 85% случаев. То есть большинство излечивается с первого правильно проведенного курса. Признаки правильного курса — ингибитор протонной помпы в высокой дозе, два антибиотика в высокой дозе, обычно — препарат висмута, длительность — 14 дней. В случае неэффективности первого курса назначают резервные схемы, разработанные специально для этих случаев. Очень редко микроб устойчив к большинству антибиотиков, в таких случаях его положено добыть из желудка и в лаборатории тестировать на чувствительность к антибиотикам. В России это сделать крайне затруднительно.

Мы думаем: Если не избавиться от Helicobacter pylori, микроб может привести к раку желудка.

На самом деле: Необязательно, рак имеет много причин, но, несомненно, эта одна из важнейших. Все, что мы выше говорили про гастрит, особенную важность приобретает с этой поправкой. В 2015 году международный консенсус в Киото предложил лозунг: «Выявляй и лечи!» Предлагается объявить войну Helicobacter pylori как ключевой причине рака желудка. Не все врачи разделяют эту радикальную позицию, но ряд утверждений можно считать общепризнанными: хеликобактерная инфекция приводит к гастриту; длительно существующий активный гастрит нескольких отделов желудка — фактор риска рака; атрофический гастрит, изменение эпителия с одного вида на другой (метаплазия) — факторы риска; на фоне этих изменений создаются условия для возникновения дисплазии (длительного пути перерождения от нормальной ткани к опухолевой). Процесс во многих случаях может быть остановлен уничтожением Helicobacter pylori, в остальных случаях контрольные гастроскопии в режиме виртуальной хромоскопии (окрашивания) в группах риска позволяют выявлять предраковые изменения и вести наблюдение по индивидуально выстроенной программе.