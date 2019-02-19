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Житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро

20.02.2019 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро
Фото из открытых источников

Житель Ирландии, имя которого не называется, стал обладателем крупнейшего в истории республики выигрыша в лотерею EuroMillions - более 175 млн евро. Об этом рассказала официальный представитель Национальной лотереи (НЛ) Мириам ДОНОХЬЮ.

"Огромный выигрыш станет шоком для владельца билета", - заявила она вещательной корпорации BBC. Это 14-й по счету выигрыш представителей Ирландии, однако нынешний - рекордный для страны, сказала Мириам Донохью.

Предыдущим обладателем крупнейшего джекпота была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла в 2005 году 115 млн евро.

Житель Ирландии выиграл в лотерею рекордные для республики 175 млн евро
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Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.

Источник: БЕЛТА
 

 
 
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Фото из открытых источников Житель Ирландии, имя которого не называется, стал обладателем крупнейшего в истории...
 
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