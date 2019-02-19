Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже

Новости Франции. Митинг против антисемитизма в Париже собрал около 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторы акции – ряд политических партий страны. Чиновники, а также экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози – также поддержали эту идею и вместе с митингующими вышли на площадь Республики.

Многие участники акции принесли с собой плакаты «Нет антисемитизму и ненависти!» и «Стоп насилию!». Митинги прошли также в Монпелье, Ницце и других городах Франции.







