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Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже

20.02.2019 11:09 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Митинг против антисемитизма в Париже собрал около 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторы акции – ряд политических партий страны. Чиновники, а также экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози – также поддержали эту идею и вместе с митингующими вышли на площадь Республики.

Многие участники акции принесли с собой плакаты «Нет антисемитизму и ненависти!» и «Стоп насилию!». Митинги прошли также в Монпелье, Ницце и других городах Франции.

Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже

Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже

Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Фото. Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Фото. Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Фото. Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже
Фото. Около 20 тысяч человек вышли на митинг против антисемитизма в Париже

 
 
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Новости Франции. Митинг против антисемитизма в Париже собрал около 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторы акции – ряд...
 
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