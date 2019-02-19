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Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента

20.02.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости США. Третий иск против Дональда Трампа. Одна из наиболее влиятельных в США правозащитных организаций присоединилась к кампании против президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента

Напомним, накануне власти 16 американских штатов, а также группа землевладельцев из Техаса подали иск в окружной суд против Трампа. Таким образом они намерены оспорить решение американского лидера ввести режим ЧП на границе с Мексикой.

Данная мера позволит Дональду Трампу получить 8 млрд долларов на строительство стены в обход конгресса. К слову, Белый дом заявляет, что уверен в конечной победе в Верховном суде.

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента

Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента
 
 
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Новости США. Третий иск против Дональда Трампа. Одна из наиболее влиятельных в США правозащитных организаций присоединилась к кампании против президента,...
 
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