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Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента
Новости США. Третий иск против Дональда Трампа. Одна из наиболее влиятельных в США правозащитных организаций присоединилась к кампании против президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, накануне власти 16 американских штатов, а также группа землевладельцев из Техаса
Данная мера позволит Дональду Трампу получить 8 млрд долларов на строительство стены в обход конгресса. К слову, Белый дом заявляет, что уверен в конечной победе в Верховном суде.
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Третий иск против Трампа: влиятельная правозащитная организация присоединилась к кампании против президента
Новости США. Третий иск против Дональда Трампа. Одна из наиболее влиятельных в США правозащитных организаций присоединилась к кампании против президента,...
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