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В Сети появились липовые аккаунты Беларусбанка. Подписчикам раздают сертификаты, банк просит не вестись

20.02.2019 11:12 — Разное | Tut.by  
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В Instagram появились поддельные аккаунты Беларусбанка, подписчикам которых предлагают получить сертификат и поучаствовать в викторине. Об этом сообщает пресс-служба банка и просит быть внимательными, не переходить по незнакомым ссылкам.


Фото: Reuters

«Клиентам банка в сети Instagram были направлены рекламные сообщения о розыгрыше денежных призов. После прохождения викторины отображалась сумма выигрыша, за перечисление которого взималась комиссия. При отправке сообщений злоумышленниками использовался логотип и изображение здания банка», — рассказывают в Беларусбанке.

Специалисты рассказывают, что в сети также появился поддельный аккаунт банка, где размещено объявление о том, что «первым 1000 подписчикам — сертификат на 50 рублей».

«Тот, кто столкнулся с такой рассылкой, рекомендуем заблокировать или пожаловаться на ложный аккаунт в данной социальной сети», — отмечают в банке.

 
 
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В Instagram появились поддельные аккаунты Беларусбанка, подписчикам которых предлагают получить сертификат и поучаствовать в викторине.
 
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