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В Пинске студенты расписали подъезды многоэтажек. Получилось очень мило

20.02.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Учащиеся Пинского колледжа искусств расписали подъезды многоквартирных жилых домов, сообщает портал коммунальной грамотности.


Фото: gkx.by

Молодые художники расписали стены в пяти подъездах двух жилых домов по проспекту Жолтовского и улице Шапошника. Причем подобный опыт у студентов уже был — такие росписи они выполняли в рамках практики, также их работы можно увидеть в общежитии колледжа.



 
 
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Молодые художники расписали стены в пяти подъездах двух жилых домов по проспекту Жолтовского и улице Шапошника.
 
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