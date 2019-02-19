В Пинске студенты расписали подъезды многоэтажек. Получилось очень мило

Учащиеся Пинского колледжа искусств расписали подъезды многоквартирных жилых домов, сообщает портал коммунальной грамотности .



Фото: gkx.by

Молодые художники расписали стены в пяти подъездах двух жилых домов по проспекту Жолтовского и улице Шапошника. Причем подобный опыт у студентов уже был — такие росписи они выполняли в рамках практики, также их работы можно увидеть в общежитии колледжа.







