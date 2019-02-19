В Горецком районе стартовал единый день безопасности

В Беларуси сегодня стартовал единый день безопасности. Накануне МЧС уже разослало СМС-оповещения.

Горецкий районный исполнительный комитет принял соответствующее решение на основании документов Межведомственного совета по вопросам проведения дня безопасности в Беларуси в 2019 году. В соответствии с ним ежегодно два раза в год с 20 февраля по 1 марта и с 1 по 10 сентября в районе будут проводиться целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи.





Среди запланированных мероприятий — проверка системы оповещения, акции, дни открытых дверей в учреждениях образования; встречи, занятия и беседы с населением, в трудовых коллективах.

Также будут проводится прак­тические отработки, учения, тренировки совместно с подразделениями Горецкого РОЧС. В том числе по реагированию на ЧС на объектах с массовым пребыванием людей, на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах. Различные учреждения, предприятия, организации отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

В рамках Единого дня безопасности будут организованы квесты «Формула безопасности», интеллектуальные игры «Безопасный сосед», обучающие площадки «Пять шагов спасения», пройдут конкурсы на лучшую творческую работу, посвященную вопросам безопасной жизнедеятельности, тематические концертные прог­раммы и театрализованные представления.

Помимо местных органов власти и всех субъектов профилактики участие в акции примут общественные организации и объединения.

Главные задачи Единого дня безопасности — формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением.

Заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников