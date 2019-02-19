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Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

20.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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За пять лет Горецкий элеватор нарастил объемы выручки от реализации продукции, работ и услуг в 2,7 раза, рентабельность производства увеличилась с 3,7% до 18,1%, а продаж — с 3,1% до 13,2%. Об этом сообщил директор Петр Панасюга на соб­рании трудового коллектива, где подвели итоги работы за прошедший год, поставили задачи на предстоящий и наградили лучших тружеников.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды
Стратегию и тактику управленческих решений и эффективность производства оценил председатель райисполкома Сергей Кулагин, который принял участие в обсуждении деятельности коллектива и определении приоритетов социально-экономического развития предприятия.

 

Проведение таких мероприятий, где директор и руководители всех структурных подразделений ежегодно отчитываются о проделанной работе и каждый может задать вопрос и оперативно получить на него ответ, является доброй традицией этого трудового коллектива.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

Для  Петра Ивановича нынешний год юбилейный: пять лет назад он возглавил элеватор. Результаты пятилетки его руководства предприятием демонстрируют убедительный рост.

 

Если в 2013 году выручка от реализации продукции, работ, услуг была всего лишь 2670 тыс. рублей, то в 2018 году — 7250 тыс. руб. Это позволило провести масштабную модернизацию производства, в которую за пятилетку инвестировали более 1 млн. 350 тыс. рублей.

 

Сегодня здесь не только принимают, дорабатывают и хранят зерно по современным технологиям, но и проводят его экструдирование для животноводства. В этом году здесь приобрели второй экструдер. Теперь в час выпускают полторы тонны высококачественной легкоусваиваемой кормовой добавки, которую приобретают не только сельхозпредприятия Горецкого (182 т), Дрибинского (43 т), Мстиславского (170 т), Могилевского (150 т)  и Шкловского (253 т) районов, но и население для животных на частных подворьях.

За минувший год на элеваторе произвели более 860 т экструдированного зерна, повышающего продуктивность животных. Его реализация принесла в кассу более 77 тыс. рублей выручки и 18 тыс. рублей чистой прибыли. На предприятии готовы поставлять не менее 1,5 тыс. т экструдата в год и хотели бы видеть большую активность со стороны горецких сельхозпредприятий.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

Кардинально преобразили свой облик и оснащены новейшим оборудованием весовые для автотранспорта, пожарное депо, насосная станция, лаборатория по приемке зерна и др. Реконструкция аспирационной системы и капитальный ремонт нории № 3 позволили снизить засоренность зерна до 5%, существенно сэкономить топливно-энергетические ресурсы.  В 2019 году на модернизацию планируют направить около 200 тыс. рублей. Сегодня реконструируют первую точку приемки зерна, что позволит существенно повысить ее производительность от 120-150 т до 180-200 т в час.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

 

Финансовые показатели элеватора впечатляют: за пять лет чистая прибыль увеличилась с 3 тыс. до 481 тыс. рублей. Предприятие является одним из крупнейших плательщиков в районный бюджет, перечислив более 270 тыс. рублей.

 

Весом его вклад и в финансирование различных социальных проектов, благотворительную помощь Горецкой ЦРБ, поддержку футбольной и хоккейной команд.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

Улучшилось материальное благосостояние работников, среднемесячная заработная плата которых за пятилетку приросла в 2,7 раза: с 480 до 776 рублей по результатам 2018 года. Темп роста к предыдущему году составил 104,4%. Есть еще резервы — в повышении производительности труда и активном привлечении поставщиков.

При этом впечатляет социальный пакет тружеников: материальная помощь на одного работника составила около 1590 рублей. Это не только бонусы к праздникам, на приобретение овощей, беспроцентные ссуды, немалые выплаты уходящим на заслуженный отдых, до 100% компенсация путевок в санатории, но и известная 13 зарплата. Труд в выходные дни и сверх­урочно оплачивается в двойном размере.

На предприятии, где работают 92 человека, постоянно вкладывают средства в создание условий для труда и отдыха, ремонт бытовых помещений, столовой. Половину стоимости экскурсионной поездки в г. Санкт-Петербург компенсировало предприятие.

Говоря о задачах на предстоящий год, Петр Иванович отметил прямую зависимость работы элеватора от эффективности агропромышленного комплекса:

 

«Будет производство зерна в сельхозпредприятиях в хороших объемах, соответственно наполнятся и закрома элеватора. В этом направлении мы пока недобираем».

 

В заготовительном сезоне 2018 года приняли на хранение 108 тыс. т зерна, из которых половину просушили. За последние  годы впервые оказали помощь в сушке более 6,5 тыс. т кукурузы для сельхозпредприятий Горецкого, Шкловского, Мстиславского и Дрибинского районов. На 1 января 2019 года в наличии 63,5 тыс. т зерна, производственные мощности загружены только наполовину.

На предприятии постоянно расширяют географию поставщиков не только по всей Беларуси, но и из России, которые в последние 2 года привозят свое зерно на хранение в Горки. В 2018 году россияне поставили более 15 тыс. т. А недавно прошли переговоры с российской компанией о поставках шротов для сельхозпредприятий области.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

Руководители всех структурных подразделений, анализируя проделанную работу, отмечали достижения, не скрывали проблемные моменты, рассказывали о планах на предстоящий год. Такой детальный анализ производственной, финансово-хозяйственной и общественной деятельности (в центре внимания была и деятельность профсоюзной первички, кадровой службы) дает возможность своевременно выявить и устранить недостатки, найти резервы и в конечном итоге повысить эффективность работы предприятия, улучшить его финансовое состояние и платежеспособность.

А еще такой открытый диалог с коллективом является и своеобразной школой будущих руководителей, которые оттачивают свое мастерство выступления перед аудиторией.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

Глава района Сергей Кулагин, высоко оценив работу коллектива под руководством Петра Панасюги, указал на наличие немалых резервов для роста в каждом структурном подразделении элеватора. «Директор Петр Панасюга — отличный руководитель и организатор. На предприятии сформирован хороший коллектив, организация и дисциплина труда, есть мотивация. Необходимо наращивать объемы производства, развивать новые различные виды деятельности и сокращать затраты. Ориентироваться не только на предприятия близлежащих районов. В экономике района много ниш, которые мог бы занять элеватор», — сказал Сергей Леонович. К слову сказать, в теплицах предприятия выращивают немало овощей и фруктов, которые поставляют в столовую и реализуют в магазине.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

Что касается сокращения дебиторской задолженности сельхозпредприятий перед элеватором за услуги по доработке зерна, то председатель райисполкома сообщил о внед­рении механизма расчетов через реализацию хозяйствами скота в райпо.

Сергей Леонович поблагодарил коллектив элеватора за поддержку сельхозпредприятий, в которых 500 человек (200 операторов машинного доения и 300 механизаторов) трудятся на фермах и полях и производят сырье для переработчиков, активное участие в различных социальных проектах.

«Вы являетесь одними из активных инициаторов всех хороших дел в районе и примером для других. Так держать!» — резюмировал Сергей Леонович, подчеркнув значимость здоровья, знаний и трудолюбия в качестве главных слагаемых успеха.

 

Горецкий элеватор подвел итоги работы за год – выручка, зарплаты и награды

 

В финале мероприятия чествовали наиболее отличившихся работников элеватора. Почетного звания «Лучшие по профессии» и ежемесячной надбавки в 10% к окладу удостоены слесари-ремонтники Андрей Корчков и Максим Максаков, водитель Михаил Филимонов, техник-лаборант Светлана Боганькова, машинист тепловоза Руслан Лукьяненко, помощник машиниста Николай Шуменков, транспортерщик Ирина Якубович, ведущий экономист Татьяна Гонтарева. Их имена занесены на Доску почета.

Благодарственные письма и денежные премии по 4 БВ за высокие производственные показатели Петр Панасюга вручил мастеру смены Александру Пшыбышу, слесарю-ремонтнику Николаю Мацкевичу, уборщице Тамаре Шекиной, ведущему экономис­ту по бухучету Кристине Романовой, технику-лаборанту Марине Евсеенко, инженеру по аспирации Алексею Молчану, слесарю Юрию Железнову, слесарю-электрику Олегу Мартыновичу, старшему мастеру производства Павлу Козловцу.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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