Слезы, очередь, разбитые мечты. Пуховики как культовая вещь из 90-х

«В руки давали только одну штуку — и то по талону. Чтобы отстоять очередь, мне приходилось отпрашиваться с работы и брать выходной», — подобной историей могут поделиться многие советские люди, мечтавшие заполучить для себя или своих детей пуховик. Если вожделенную вещь все же удавалось купить, ее берегли и даже передавали по наследству. Позже, в 90-е, приобрести куртку на пуху, особенно в столице, было намного проще. Но даже в этом случае она не теряла своей большой ценности и если случайно рвалась или пачкалась, то заставляла своего хозяина изрядно понервничать. АиФ.ru поговорил с людьми, которые знают про все это не понаслышке, ведь им самим приходилось стоять в длинных очередях и даже проливать слезы над пуховиком, если тот приходил в негодность.

Ирина, г. Норильск

Достать пуховик для ребенка в 1988 году было задачей непростой. Несмотря на то, что у меня подрастало двое детей, на нашу семью полагался всего один экземпляр, для второго ребенка выделялась пихора. Даже тот факт, что я работала в «Детском мире», куда, собственно, и доставляли все куртки, мало чем помогал. Я, так же как и все остальные люди, получала пуховик по специальному талону и стояла в очереди. Кстати, для этих целей приходилось брать выходной, ведь, как только привозили товар, нужно было тут же все бросать и бежать в магазин. В противном случае нужных размеров могло не оказаться, а я, как и многие другие родители, брала пуховик «на вырост», чтобы ребенок мог ходить в нем не год, а хотя бы три.

Когда до тебя наконец-то доходила очередь, нужно было предъявить талон и свидетельство о рождении. Горе тому, кто забыл какой-нибудь из этих документов.

Если вещь все же удавалось купить, это было огромным счастьем. Тогда мы радовались простой финской куртке, которую сейчас можно купить на любом углу, как будто выиграли в лотерею. Кстати, когда дочь выросла из пуховика, я отправила его родственникам в Украину. В то время качественные вещи было принято передавать по наследству.





Очередь у магазины одежды, 1991 г. Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Мария, г. Москва

В середине 90-х мой папа ездил в командировку в Южную Корею и, конечно, привез оттуда много хороших вещей, которых мы тогда даже не видели. Одним из самых ценных «экспонатов» стала пуховая куртка. Она была толстая, пухлая, отлично грела в морозы. Как-то раз я решила сделать доброе дело и постирать ее. Засунула в стиральную машинку огромный пуховик, а достала оттуда тоненькую тряпочку! Было ощущение, что пух из нее просто куда-то исчез. Сказать, что я была в шоке, — это не сказать ничего! Я всерьёз думала, что оставила отца без теплой хорошей зимней вещи. К счастью, через несколько дней куртка полностью высохла и снова распушилась, но за это время я чуть не поседела, ведь купить вторую такую в то время было просто нереально.

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Оксана, г. Новосибирск

Первый пуховик я приобрела в начале 90-х: голубой, почти до пола, с двумя карманами. В общем, модный и красивый. Естественно, ради такой покупки пришлось постоять в очереди. Правда, не мне, потому что я в тот день работала, а моей подруге. К счастью, у нас с ней был одинаковый размер, поэтому она легко могла примерить куртку на себя. В руки давали строго одну вещь, ведь желающих было намного больше, чем товара. Мы жили в условиях постоянного дефицита.

Если мне не изменяет память, то пуховик был сделан в Корее или Китае, но качество у него было потрясающее, при стирке он почти не скатывался, был легким, а главное — теплым! Я носила его пять лет, пока он окончательно мне не надоел. Но даже после этого я не спешила его выкидывать, а просто убрала на верхнюю полку шкафа. Сейчас технологии, конечно, лучше, чем двадцать лет назад, но купить фирменную вещь сложно, потому что на рынке очень много подделок. Кстати, думаю, что, если бы мой сын в итоге не унес тот пуховик на работу, я бы до сих пор могла в нем ходить. Это была неубиваемая вещь!





Пуховики, 1986 г. Фото: РИА Новости / Дмитрий Шпаро

Игорь, г. Москва

Мое знакомство с пуховиками состоялось зимой 1988 года. Я только что перебрался в Москву, выяснил, что одеваюсь немного не по здешней моде, и во время первых же каникул потащил маму на недавно открывшийся в областном центре рынок.

В свой первый пуховик я влюбился мгновенно: нечто похожее носили некоторые мои сокурсники, и я считал, что и мне такой фасон отлично подойдет. Это было длинное пальто коричневого цвета неизвестного производителя (определенно — китайского) с грозной надписью на английском языке на правой стороне груди. Мама со скепсисом оценила как качество пошива данного изделия, так и его практичность, но мне, что называется, загорелось. Вещь была куплена. После этого сразу выяснилось неприятное обстоятельство: для зимы такой пуховик был непригоден. Но я торжественно взял его с собой в Москву и с нетерпением дождался весны. Мама оказалась права: пальто было жутко неудобным, хотя выглядел я в нем в целом нормально, особенно если убирать с утра вылезший за ночь пух и периодически осматривать себя в течение дня. Я мужественно отходил в нем всю весну, а осенью мне пришлось искать замену: за лето набивка слежалась так, что размять ее не было никакой возможности. До сих пор не знаю, кто был в этом виноват: я или безвестный китайский портной.

Алексей, г. Москва

В детстве у меня было 2 пуховика, судьба обоих сложилась трагически. Первый достался мне в шестилетнем возрасте, мама купила аккуратный пуховый костюм: куртку и брюки, по-моему, темно-синего цвета. Жизненный цикл всего этого великолепия составил около недели. На дворе была весна, мы с мамой пошли прогуляться. Завидев проходившую мимо кошку, я, конечно, не удержался от того, чтобы погнаться за ней. Гнался-гнался, затем благополучно споткнулся и плюхнулся на живот в лужу мазута. Ни я, ни мама тогда не задались вопросом о том, каким образом мазут вдруг оказался на весенней улице. Было не до того, я — в слезах, мама быстро закипела, как чайник....

Жизнь еще одной пуховой куртки оказалась чуть длиннее, но была не менее трагичной. Лет шесть спустя — возможно, отойдя от потрясения с первым экземпляром, который пришлось в тот же день выкинуть — мама с отчимом купили мне теплый пуховик серого цвета. Такие были у каждого второго мальчишки в то время: продавались они на районных рынках, стоили наверняка совсем недорого. Но тогда для меня это был царский подарок, потому что теплый. В нем смело можно было нырять в сугробы, валяться в снегу, ничего не боясь. Так мне казалось. Однако затем выяснилось, что куртка была не совсем готова к моим экстремальным активностям. Первую дырку — причем сразу сквозную — я «посадил», решив покататься на снегокате с крутых горок в грязном овраге. Упав со своего снежного коня, предательски сложившегося в движении из-за разболтавшихся шурупов, я угодил прямо на торчавший из-под снега железный прут. Пуховик после этого пришлось не только зашивать, но и чистить от засохшей крови. Еще через некоторое время, устав, видимо, от моих безголовых занятий, куртка решила и вовсе сложить с себя полномочия. Опаздывая к ужину после игры на компьютере у друга, я зацепился подкладкой за острое окончание перил в его доме. Куртка разорвалась надвое: в буквальном смысле в момент превратилась в лохмотья. Снова зареванный, скорее не из-за почившей куртки, а из-за грядущей взбучки за порчу имущества, я отправился домой: уже не так стремительно, как на старте пути. Мама, увидев мою физиономию и стильный вид, только посмеялась. У меня отлегло.