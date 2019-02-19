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Шуневич избран в новый состав совета директоров КХЛ
Состоялось заочное голосование общего собрания участников ООО «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава, сообщает официальный
Так, в новый состав совета директоров КХЛ вошел председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов.
В новый состав совета директоров КХЛ включен и министр внутренних дел Беларуси, глава наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич.
Всего в новый состав директоров КХЛ вошли 20 человек.
1. Тимченко Геннадий Николаевич — председатель совета директоров, президент ООО «Хоккейный клуб СКА»
2. Чернышенко Дмитрий Николаевич — председатель правления — президент КХЛ
3. Каменский Валерий Викторович — вице-президент по развитию КХЛ, председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, вице-президент АНО «Народная Команда — Хоккейный клуб «Спартак»
4. Анисимов Алексей Владимирович — главный арбитр КХЛ
5. Батехин Сергей Леонидович — старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
6. Величкин Геннадий Иванович — член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
7. Есмантович Игорь Вячеславович — президент ООО «ПХК ЦСКА»
8. Король Борис Михайлович — вице-президент ПАО «Транснефть»
9. Крылов Александр Владимирович — председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»
10. Курбатов Дмитрий Анатольевич — исполнительный директор Федерации хоккея России
11. Курри Яри — генеральный менеджер ХК «Йокерит», член правления Arena Events Oy
12. Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»
13. Медведев Александр Иванович — заместитель председателя правления ПАО «Газпром»
14. Морозов Алексей Алексеевич — директор департамента спорта высших достижений министерства спорта Российской Федерации
15. Рашников Виктор Филиппович — председатель совета директоров ОАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
16. Ротенберг Аркадий Романович — председатель правления Федерации хоккея России
17. Ротенберг Роман Борисович — заместитель председателя правления — президента КХЛ, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»
18. Савицкис Юрис Янович — президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»
19. Фастовский Кирилл Валерьевич — член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»
20. Шуневич Игорь Анатольевич — министр внутренних дел Республики Беларусь, председатель наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск».
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Состоялось заочное голосование общего собрания участников ООО «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении...
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