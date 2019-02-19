Шуневич избран в новый состав совета директоров КХЛ

Состоялось заочное голосование общего собрания участников ООО «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава, сообщает официальный сайт КХЛ.

Так, в новый состав совета директоров КХЛ вошел председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов.

В новый состав совета директоров КХЛ включен и министр внутренних дел Беларуси, глава наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич.



Игорь Шуневич. Фото: hcdinamo.by

Всего в новый состав директоров КХЛ вошли 20 человек.

1. Тимченко Геннадий Николаевич — председатель совета директоров, президент ООО «Хоккейный клуб СКА»

2. Чернышенко Дмитрий Николаевич — председатель правления — президент КХЛ

3. Каменский Валерий Викторович — вице-президент по развитию КХЛ, председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, вице-президент АНО «Народная Команда — Хоккейный клуб «Спартак»

4. Анисимов Алексей Владимирович — главный арбитр КХЛ

5. Батехин Сергей Леонидович — старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

6. Величкин Геннадий Иванович — член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

7. Есмантович Игорь Вячеславович — президент ООО «ПХК ЦСКА»

8. Король Борис Михайлович — вице-президент ПАО «Транснефть»

9. Крылов Александр Владимирович — председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

10. Курбатов Дмитрий Анатольевич — исполнительный директор Федерации хоккея России

11. Курри Яри — генеральный менеджер ХК «Йокерит», член правления Arena Events Oy

12. Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»

13. Медведев Александр Иванович — заместитель председателя правления ПАО «Газпром»

14. Морозов Алексей Алексеевич — директор департамента спорта высших достижений министерства спорта Российской Федерации

15. Рашников Виктор Филиппович — председатель совета директоров ОАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

16. Ротенберг Аркадий Романович — председатель правления Федерации хоккея России

17. Ротенберг Роман Борисович — заместитель председателя правления — президента КХЛ, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»

18. Савицкис Юрис Янович — президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»

19. Фастовский Кирилл Валерьевич — член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»

20. Шуневич Игорь Анатольевич — министр внутренних дел Республики Беларусь, председатель наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск».