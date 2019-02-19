ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич избран в новый состав совета директоров КХЛ

20.02.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Состоялось заочное голосование общего собрания участников ООО «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава, сообщает официальный сайт КХЛ.

Так, в новый состав совета директоров КХЛ вошел председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов.

В новый состав совета директоров КХЛ включен и министр внутренних дел Беларуси, глава наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич.


Игорь Шуневич. Фото: hcdinamo.by

Всего в новый состав директоров КХЛ вошли 20 человек.

1. Тимченко Геннадий Николаевич — председатель совета директоров, президент ООО «Хоккейный клуб СКА»

2. Чернышенко Дмитрий Николаевич — председатель правления — президент КХЛ

3. Каменский Валерий Викторович — вице-президент по развитию КХЛ, председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, вице-президент АНО «Народная Команда — Хоккейный клуб «Спартак»

4. Анисимов Алексей Владимирович — главный арбитр КХЛ

5. Батехин Сергей Леонидович — старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

6. Величкин Геннадий Иванович — член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

7. Есмантович Игорь Вячеславович — президент ООО «ПХК ЦСКА»

8. Король Борис Михайлович — вице-президент ПАО «Транснефть»

9. Крылов Александр Владимирович — председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», директор дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»

10. Курбатов Дмитрий Анатольевич — исполнительный директор Федерации хоккея России

11. Курри Яри — генеральный менеджер ХК «Йокерит», член правления Arena Events Oy

12. Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»

13. Медведев Александр Иванович — заместитель председателя правления ПАО «Газпром»

14. Морозов Алексей Алексеевич — директор департамента спорта высших достижений министерства спорта Российской Федерации

15. Рашников Виктор Филиппович — председатель совета директоров ОАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

16. Ротенберг Аркадий Романович — председатель правления Федерации хоккея России

17. Ротенберг Роман Борисович — заместитель председателя правления — президента КХЛ, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»

18. Савицкис Юрис Янович — президент OOO «Итера Латвия», председатель совета АО «Динамо Рига»

19. Фастовский Кирилл Валерьевич — член правления ООО «КХЛ», генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»

20. Шуневич Игорь Анатольевич — министр внутренних дел Республики Беларусь, председатель наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялось заочное голосование общего собрания участников ООО «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о досрочном прекращении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слезы, очередь, разбитые мечты. Пуховики как культовая вещь из 90-х
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика