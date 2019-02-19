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Женщина пришла на работу пьяной и ее уволили. В отместку она угнала и разбила служебную «Ниву»
В Ивьевском районе пьяная женщина угнала служебную «Ниву», а позже перевернулась на ней. Об этом
Как рассказали в милиции, 38-летняя заведующая молочно-товарной фермой во вторник утром появилась на рабочем месте в нетрезвом виде, за что ее уволили. Женщина осталась недовольна решением вышестоящего руководства унитарного предприятия и в качестве несогласия угнала служебную «Ниву».
Далеко уехать женщина не смогла, буквально через пару километров она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Угон».
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В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Угон».
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