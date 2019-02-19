Макей: повышение роли Беларуси в мире – главная политическая задача МИД





Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается главной политической задачей МИД. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил на расширенном заседании коллегии МИД.

Владимир Макей отметил, что для Беларуси 2018 год был одновременно напряженным и результативным. По его словам, в непростых внешних условиях страна выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой сбалансированной и многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, пишет БелТА.

Он обратил внимание, что по мере того, как в мире усугубляется ситуация в сфере безопасности, у партнеров Беларуси, в том числе западных, крепнет ощущение своевременности и целесообразности белорусской инициативы об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинскому процессу. "В 2019 году нам необходимо наращивать критическую массу сторонников этой идеи, настойчиво лоббировать политические элиты, общественные структуры, экспертные сообщества", - сказал Владимир Макей.