ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: повышение роли Беларуси в мире – главная политическая задача МИД

20.02.2019 11:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Макей: повышение роли Беларуси в мире – главная политическая задача МИД

Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается главной политической задачей МИД. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил на расширенном заседании коллегии МИД.

Владимир Макей отметил, что для Беларуси 2018 год был одновременно напряженным и результативным. По его словам, в непростых внешних условиях страна выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой сбалансированной и многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, пишет БелТА.

Он обратил внимание, что по мере того, как в мире усугубляется ситуация в сфере безопасности, у партнеров Беларуси, в том числе западных, крепнет ощущение своевременности и целесообразности белорусской инициативы об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинскому процессу. "В 2019 году нам необходимо наращивать критическую массу сторонников этой идеи, настойчиво лоббировать политические элиты, общественные структуры, экспертные сообщества", - сказал Владимир Макей.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается главной политической задачей МИД. Об этом глава внешнеполитического ведомства...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA показало будущий айсберг площадью в пять раз больше Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика