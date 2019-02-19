Ночью на дороге Орша-Дубровно произошла авария





Этот участок дороги словно притягивает аварии. Практически каждый сезон здесь случаются ДТП, о чем свидетельствуют поминальные знаки. И вот очередное происшествие. Легковушка в влетела в дорожное ограждение, водителя из машины доставали спасатели.

Авария произошла 19 февраля около 23.00 возле деревни Стаховка. Водитель авто не справился с управлением и въехал в ограждение на дороге Р22 Орша-Дубровно. Работники МЧС деблокировали мужчину, которого с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Пассажир легковушки смог самостоятельно выбраться из машины.

По материалам сайта vitebsk.mchs.gov.by