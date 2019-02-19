«Корочка» не пригодится. Сколько можно зарабатывать, закончив среднюю школу

Таких вакансий на удивление много. Открываем один из популярных белорусских интернет-сервисов по поиску работы. В графе «критерии поиска» выбираем «без опыта работы», «среднее образование» и указываем желаемый уровень дохода «от 1000 рублей в месяц».

Система выдает больше 300 предложений о работе по состоянию на конец января 2019 года. Что бросается в глаза: очень много вакансий для водителей такси, причем как на автомобиле компании, так и на личном авто. В большинстве случаев таксистам обещают доход от 1000 до 2000 руб. в месяц. В некоторых объявлениях говорится, что права должны быть получены соискателем как минимум 2-3 года назад.

На зарплату 1200 руб. в одно из столичных ООО требуется автослесарь грузовых автомобилей. Ищут ответственного работника без вредных привычек, порядочного и честного. Аналогичный уровень оплаты труда в другой компании обещают жестянщику – на эту должность может претендовать молодой человек без вредных привычек.

Больше 1050 рублей заплатят комплектовщику в одной из крупнейших сетей розничной торговли. Требуемые качества: внимательность и ответственность.

Если язык подвешен

От 1000 рублей можно зарабатывать и сидя за компьютером. Например, такую зарплату готовы предложить человеку, способному трудиться в команде специалистов по SMM (Social Media Marketing — маркетинг в социальных медиа. - Прим.). От кандидата требуется умение четко формулировать мысли, быть внимательным, грамотным и системным. Также пригодится опыт копирайтинга, или написания текстов.

Тот же уровень дохода обещают менеджеру по продажам, обладающему такими качествами, как ответственность, целеустремленность и желание зарабатывать. Условия приема на работу – приятный тембр голоса, а также чистая и грамотная речь.

На более высокий уровень оплаты труда – 1400 рублей – может рассчитывать специалист по работе с клиентами. Всего то и нужно - быть коммуникабельным и стрессоустойчивым, а также ответственным. Опыт работы в продажах – преимущество, но не обязательное требование.

Что важнее - сиюминутный заработок или удовольствие от работы? Подробнее

От 2000 рублей

Вакансии из числа тех, где не требуется особых навыков: подсобный рабочий на производстве мягкой мебели (зарплата – от 1200 руб.), мойщик автомобилей (1100 руб.), формовщик стеклопластиковых изделий (от 1000 руб.), грузчик (1000-1200 руб.), курьер с автомобилем (от 1000 руб.), рабочий на пилораме (от 1000 до 2000 руб.).

Есть очень хорошие по белорусским меркам вакансии с высоким уровнем оплаты труда. Например, от 2000 руб. в одной из столичных компаний готовы платить танцовщице. Не умеете танцевать? Не беда – возможно обучение. Аналогичную зарплату может получать менеджер по продажам с отличными коммуникативными навыками. От 2000 руб. получат маляр и штукатур без опыта работы, от 2200 до 5000 руб. – монтажник подъемного оборудования без вредных привычек, ответственный, исполнительный (опыт работы приветствуется).

Статистика

Средняя зарплата в Беларуси в декабре 2018 года (отчетный месяц) сложилась на уровне 1115,3 руб., сообщает Белстат. Больше 1000 рублей, если верить официальным данным, зарабатывали в Минске, Минской и Брестской областях.