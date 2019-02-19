Уроженка Вороновского района, фехтовальщица Алеся Мокрицкая, завоевала бронзу





С 10 по 16 февраля в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) проходили Всемирные игры IWAS. В них приняло участие более 500 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 50 стран мира. Они соревновались в семи видах спорта. Наша землячка-фехтовальщица Алеся Мокрицкая в поединке на шпаге завоевала бронзу.





