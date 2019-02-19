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Уроженка Вороновского района, фехтовальщица Алеся Мокрицкая, завоевала бронзу

20.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Уроженка Вороновского района, фехтовальщица Алеся Мокрицкая, завоевала бронзу

С 10 по 16 февраля в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) проходили Всемирные игры IWAS. В них приняло участие более 500 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 50 стран мира. Они  соревновались в семи видах спорта. Наша землячка-фехтовальщица Алеся Мокрицкая в поединке на шпаге завоевала бронзу.


Уроженка Вороновского района, фехтовальщица Алеся Мокрицкая, завоевала бронзу

 
 
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С 10 по 16 февраля в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) проходили Всемирные игры IWAS. В них приняло участие более 500 спортсменов с поражением опорно-двигательного...
 
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