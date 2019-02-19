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За полтора месяца «Могилевавтодор» залатал на дорогах больше ям, чем в прошлом году
Дорожники с начала года залатали на дорогах Могилевской области почти 3,8 тыс. квадратных метров ям,
Для наглядности уточним: площадь ям, которые залатали дорожники в этом году, условно равняется примерно 540 метрам двухполосной дороги.
Состояние поверхности автодороги — самый красноречивый показатель состояния дорожной сети, говорят в «Могилевавтодоре». Огромная часть всех усилий дорожников направлена именно на устранение ямочности. За год площадь ликвидированных ям может достигать 70 тысяч м2.
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За год площадь ямочного ремонта может достигать 70 тысяч кв. м.
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