За полтора месяца «Могилевавтодор» залатал на дорогах больше ям, чем в прошлом году

Дорожники с начала года залатали на дорогах Могилевской области почти 3,8 тыс. квадратных метров ям, сообщается на сайте «Могилевавтодора». Это на 20% больше, чем за такое же время в 2018-м.

Для наглядности уточним: площадь ям, которые залатали дорожники в этом году, условно равняется примерно 540 метрам двухполосной дороги.

Состояние поверхности автодороги — самый красноречивый показатель состояния дорожной сети, говорят в «Могилевавтодоре». Огромная часть всех усилий дорожников направлена именно на устранение ямочности. За год площадь ликвидированных ям может достигать 70 тысяч м2.