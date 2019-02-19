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За полтора месяца «Могилевавтодор» залатал на дорогах больше ям, чем в прошлом году

20.02.2019 12:15 — Разное | Tut.by  
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Дорожники с начала года залатали на дорогах Могилевской области почти 3,8 тыс. квадратных метров ям, сообщается на сайте «Могилевавтодора». Это на 20% больше, чем за такое же время в 2018-м.

Для наглядности уточним: площадь ям, которые залатали дорожники в этом году, условно равняется примерно 540 метрам двухполосной дороги.

Состояние поверхности автодороги — самый красноречивый показатель состояния дорожной сети, говорят в «Могилевавтодоре». Огромная часть всех усилий дорожников направлена именно на устранение ямочности. За год площадь ликвидированных ям может достигать 70 тысяч м2.

 
 
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За год площадь ямочного ремонта может достигать 70 тысяч кв. м.
 
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