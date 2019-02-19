Что на самом деле означают белые пятна на ногтях

Многие верят в то, что белые пятна, которые иногда появляются на ногтях, являются признаком дефицита кальция в организме. Это заблуждение, объясняет профессор дерматологии в Университете Данди Сара Браун.



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— Область, из которой растет ноготь, называется ногтевым матриксом. Она находится под корневой частью пластинки ногтя. Если матрикс травмировали, ударили или укусили (дети часто грызут ногти), то в развивающемся ногте может возникнуть неровность. Пузырьки воздуха проникнут между недостаточно ороговевшими ногтевыми клетками — и по мере роста ногтя это проявится белым пятном на пластине.

Так что кальций, конечно, важен для здоровья ногтей (а еще костей и зубов), но белые пятна не являются знаком его дефицита.