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Что на самом деле означают белые пятна на ногтях

20.02.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
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Многие верят в то, что белые пятна, которые иногда появляются на ногтях, являются признаком дефицита кальция в организме. Это заблуждение, объясняет профессор дерматологии в Университете Данди Сара Браун.


Фото: rawpixel, unsplash.com

— Область, из которой растет ноготь, называется ногтевым матриксом. Она находится под корневой частью пластинки ногтя. Если матрикс травмировали, ударили или укусили (дети часто грызут ногти), то в развивающемся ногте может возникнуть неровность. Пузырьки воздуха проникнут между недостаточно ороговевшими ногтевыми клетками — и по мере роста ногтя это проявится белым пятном на пластине.

Так что кальций, конечно, важен для здоровья ногтей (а еще костей и зубов), но белые пятна не являются знаком его дефицита.

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Многие верят в то, что белые пятна, которые иногда появляются на ногтях, являются признаком дефицита кальция в организме.
 
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