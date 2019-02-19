Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар начал падать, евро ушел за ним следом, биткойн +11.42.

Доллар со старта торгов просел на 0,79 копейки. Его покупают и продают по 2,1485 белорусского.

Евро сначала стоял на месте, а потом тоже стал потихоньку дешеветь. В начале торгов он сбросил 0,13 копейки и пока держится на отметке в 2,4364 рубля.

Российский рубль пока не торгуется, но вчера он уверенно дорожал. Будем следить за ситуацией.

Bitcoin − 3929.87$ (+11.42);

Bitcоin Cash/ВСС – 142.37$ (-7.11);

DigitalCash − 85.91$ (-2.41);

Еthеreum − 144.12$ (-4.97);

ZCаsh − 54.66$ (-1.11);

Monеro − 51.6$ (-0.92).



