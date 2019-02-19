16 февраля 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» состоялся районный экологический серпантин «Знатоки природы».

В данном мероприятии приняли участие 34 обучающихся из 22 учреждений общего среднего образования.

Целью и задачами данного конкурса были: активизация умственных способностей и познавательной деятельности обучающихся, развитие интеллектуальных и творческих способностей, привлечение внимания ребят к экологическим проблемам окружающей среды.

Юным знатокам природы необходимо было выполнить экологические задания (тесты, вопросы, кроссворды, практическую работу) и набрать максимальное количество баллов – 53. С заданием справились все. Но победителями стали учащиеся следующих государственных учреждений образования:

Ковганка Виктория, учащаяся 3 класса, «Томковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад базовая школа», педагог Веркович Н.И.- Диплом I степени;

Лемешевская Лина, учащаяся 4 класса, «Гимназия №1 г.Дзержинска», педагог Шинкаренко О.В. – Диплом II степени;

Сержанов Владислав, учащийся 4 класса, «Средняя школа №4 г.Дзержинска», педагог Колпак Н.В.- Диплом II степени;

Коростик Елизавета, учащаяся 4 класса, «Гимназия №1 г.Дзержинска», педагог Мамаева О.М. – Диплом II степени;

Шумейко Николай, учащийся 4 класса, «Гимназия г.Фаниполя», педагог Кулеш Л.А.- Диплом II степени;

Позняк Максим, учащийся 4 класса, «Средняя школа №1 г.Фаниполя», педагог Калесник О.С. - Диплом III степени;

Ханетшин Артём, учащийся 4 класса, «Средняя школа №2 г.Дзержинска», педагог Шелепова М.М. - Диплом III степени;

Колпак Мария, учащаяся 4 класса, «Гимназия г.Дзержинска», педагог Аникевич С.Н. – Диплом III степени;

Крылович Ярослав, учащийся 4 класса, «Негорельская средняя школа №1», педагог Юргель О.М. - Диплом III степени;

Сасинович Данила, учащаяся 3 класса, «Боровиковская базовая школа», педагог Недвецкая Н.Н. - Диплом III степени.



