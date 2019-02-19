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Чем полезен сон на боку
20.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Сон на боку благотворно влияет на здоровье и продлевает жизнь. К такому выводу пришли норвежские ученые, материал опубликован на сайте rosvest.com.
Специалисты выяснили, что на боку человек спит крепче, бодрее чувствует себя утром. Кроме того, такая поза позволяет избежать проблем с позвоночником, а беременным женщинам — лучше восстановить кровообращение за ночь.
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Сон на боку благотворно влияет на здоровье и продлевает жизнь. К такому выводу пришли норвежские ученые, материал опубликован на сайте rosvest.com. Специалисты...
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