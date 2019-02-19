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10 фактов о животных, которые удивят кого угодно

20.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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1. Когда несчастный случай отнял ноги у Джеймса Уайда, сигнальщика ж/д путей из южноафриканского города Эйтенхахе, он решил, что работу у него никто не отнимет. Джеймс, которому пришлось сесть в инвалидное кресло, завел медвежьего павиана Джека и обучил его по команде менять стрелки. Джек проработал под началом Джеймса девять лет, не совершив ни одной ошибки.

2. Швейцарский закон запрещает держать дома одну морскую свинку. Только пару, потому что свинка — животное социальное. А в случае смерти одной особи швейцарец должен срочно купить ей друга.

3. В штате Нью-Мексико мышь сожгла дом. Не то чтобы она сделала это по своей воле. Просто владелец дома бросил ее в печь, и мыши ничего не оставалось, как выскочить из огня и разнести пламя по всей хибаре.

4. Детеныш жирафа уже в первые секунды после рождения понимает, что жизнь штука непростая. Родившись, детеныш жирафа тут же падает с двухметровой высоты, потому что самки жирафа рожают стоя.

5. Альбатрос может спать прямо во время полета. Действует птица по тому же принципу, что и дельфин: в полете у альбатроса отдыхает одна половина мозга, а вторая следит, чтобы он удерживался в воздухе и ни с чем не столкнулся.

6. Чтобы каланов (морских выдр) не отнесло течением во время сна, они держатся друг за друга лапками.

7. Ежегодно в Финляндии под колесами погибало до 4000 оленей, но теперь это в прошлом. Находчивые лесники стали опрыскивать рога оленей светоотражающей жидкостью.

8. В начале XX века германские власти запретили датчанам Северной Фрисландии вывешивать датский флаг. В ответ на это датчане вывели породу свиней, подозрительно похожих на флаг. А чтобы подозрение превратилось в уверенность, назвали породу «датская протестная свинья».

9. Панды не имеют специального места для сна, они засыпают там, где оказались в момент усталости. И если сон сморил их в тот момент, когда они залезли на дерево, ну что ж, так тому и быть.

10. Когда опоссум пугается, он ложится на бок, закрывает глаза, из носа у него течет кровь, и вообще он виртуозно играет мертвеца. А когда опасность минует, опоссум волшебным образом оживает. В английском даже есть выражение playing possum — «прикинуться никаким».

 
 
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1. Когда несчастный случай отнял ноги у Джеймса Уайда, сигнальщика ж/д путей из южноафриканского города Эйтенхахе, он решил, что работу у него никто не отнимет....
 
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