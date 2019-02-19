Температурные рекорды побиты 19 февраля в Бресте

Температурные рекорды побиты 19 февраля в некоторых белорусских городах, в том числе в Бресте и Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63677.php

Читать полностью в источнике с фото:





В Бресте максимальная температура была 12,5 градуса выше нуля, предыдущим рекордом было 9,6 градуса в 1950 году. В Гродно столбик термометра поднялся до 8,9 градуса, ранее самым теплым этот день считался в 1998 году (плюс 7,1).

В Витебске повторился рекорд 1961 года - 5 градусов выше нуля.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63677.php

Читать полностью в источнике с фото:





В целом 19 февраля наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха от минус 3 до плюс 6 градусов, что на 2-8 градусов выше климатической нормы. Днем осадков не отмечалось, ночью во многих районах прошли небольшие осадки, в основном в виде дождя. На некоторых участках дорог сохранялась гололедица. По последним данным, высота снежного покрова находится в пределах от 1 см до 21 см, по юго-западу снежный покров в основном отсутствует.