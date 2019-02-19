Министр экономики: В 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека

В 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье, сообщил в эфире «Беларусь 1» министр экономики Дмитрий Крутой.



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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чиновник сказал, что Минэкономики разработало проект указа президента о внедрении ипотеки. Но окончательным этот вариант назвать пока сложно.

— Очень много еще моментов надо балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019-м и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси, — сказал Дмитрий Крутой.

Отметим, что разговоры о внедрении ипотеки ведутся у нас не первый год. О возможном появлении этого механизма в 2014 году говорила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, а в 2017-м — экс-министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Он тогда увязывал возможность появления ипотеки с темпом инфляции. Мол, чем меньше инфляция и ставка рефинансирования — тем больше шансов, что ипотека сможет полноценно работать.