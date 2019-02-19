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Министр экономики: В 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека
20.02.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
В 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье, сообщил в эфире
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Чиновник сказал, что Минэкономики разработало проект указа президента о внедрении ипотеки. Но окончательным этот вариант назвать пока сложно.
— Очень много еще моментов надо балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019-м и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси, — сказал Дмитрий Крутой.
Отметим, что разговоры о внедрении ипотеки ведутся у нас не первый год. О возможном появлении этого механизма в 2014 году говорила
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В 2021 году в Беларуси может появиться полноценная ипотека на жилье, сообщил в эфире «Беларусь 1» министр экономики Дмитрий Крутой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY ...
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