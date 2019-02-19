Эмил Хески посетил тренировку воспитанников Академии футбола в Бресте

Вдохновлять собственным примером. В Брест приехал знаменитый футболист Эмил Хески. За свою карьеру спортсмен был игроком шести футбольных клубов, в их числе "Лестер-сити" и "Ливерпуль". Выступал в сборной Англии на чемпионате мира и Европы. Сейчас Хески проводит отбор одаренных ребят в разных странах. Экс-нападающий посетил тренировку воспитанников Академии футбола, которая три года назад была создана клубом "Динамо-Брест". Сегодня здесь занимается почти 130 ребят.



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Эмил Хески, экс-нападающий сборной Англии по футболу: "Я бываю в разных странах мира. И меня интересует, на каком уровне и в каких условиях дети занимаются футболом. Я приятно удивлен, что здесь они могут пробовать свои силы и тренироваться круглый год".

Михаил Смирнов, спортивный директор футбольной академии "Динамо-Брест": "И нам это интересно, потому что человек играл за сборную Англии, в таких клубах, как "Ливерпуль", у него отличная футбольная карьера. Сейчас он занимается скаутской деятельностью, смотрит талантливых детей по всему миру. Это для нас опыт, и, конечно, детям интересно знакомство и общение с ним".

К слову, с воспитанниками Академии футбола уже встретились португальский футболист Фернанду Мейра, титулованный немецкий спортсмен Юргент Колер. Да и занятия у юных игроков проводят тренеры со звучными именами. Среди них олимпийская чемпионка по бегу Юлия Нестеренко, тренер с лицензией PRO УЕФА, который работал спортивным директором Королевской федерации футбола Испании, Давид Деограсия. В Академии футбола также в ближайшее время ждут экс-тренера сборной Шотландии Гордона Стракана.