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Сетевой фильтр от барановичского поставщика признали опасным. Как он выглядит?
20.02.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Еще один товар, продающийся в Барановичах, попал в реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. По мнению специалистов устройство, предназначенное для защиты электронной техники от перегрузок и короткого замыкания, в случае возникновения непредвиденной ситуации со своей функцией может не справиться.
В феврале 2019 года реестр опасной продукции Госстандарта
Сетевой фильтр, внесенный в реестр Госстандарта. Фото: gosstandart.gov.by
По данным Госстандарта, данное устройство не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «по наличию недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних факторов, и по маркировке».
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Еще один товар, продающийся в Барановичах, попал в реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. По мнению...
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