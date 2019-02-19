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Сетевой фильтр от барановичского поставщика признали опасным. Как он выглядит?

20.02.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Еще один товар, продающийся в Барановичах, попал в реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. По мнению специалистов устройство, предназначенное для защиты электронной техники от перегрузок и короткого замыкания, в случае возникновения непредвиденной ситуации со своей функцией может не справиться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63670.php

Сетевой фильтр от барановичского поставщика признали опасным. Как он выглядит?

В феврале 2019 года реестр опасной продукции Госстандарта пополнился еще одним пунктом за счет продукции, продающейся в нашем городе. В него был включен сетевой фильтр СФ-06В торговой марки «TDM ELECTRIC» (Китай), артикул SQ1304-0013, который продавала барановичская частная фирма, занимающаяся оптовой и розничной торговлей электрооборудованием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63670.php

Сетевой фильтр от барановичского поставщика признали опасным. Как он выглядит?

Сетевой фильтр, внесенный в реестр Госстандарта. Фото: gosstandart.gov.by

По данным Госстандарта, данное устройство не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «по наличию недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних факторов, и по маркировке».

 
 
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  Еще один товар, продающийся в Барановичах, попал в реестр опасной продукции Госстандарта, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси. По мнению...
 
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