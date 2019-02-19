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Вопреки претензиям соседей. Сколько Беларусь заработала на «молочке», мясе и водке

20.02.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Экспорт сельхозпродукции по итогам 2018 года вырос на 5,3%, до 5,235 млрд долларов. Поставки продовольствия проигрывают в объемах только нефтепродуктам, и то когда мировые цены на последние находятся в фазе роста. При этом более значимым достижением можно считать этот рост на фоне снижения поставок на все еще доминирующий российский рынок (4,135 млрд долларов, минус 2,5% к уровню 2017 года). Под напором претензий Россельхознадзора с одной стороны и собственных усилий по диверсификации с другой структура экспорта постепенно меняется.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63669.php

Вопреки претензиям соседей. Сколько Беларусь заработала на «молочке», мясе и водке

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первые три позиции в топе экспортных продуктов традиционно занимает «молочка»: экспорт сыров и творога за 2018 год вырос в натуральном выражении на 11,4%, до 211,1 тысячи тонн, в денежном — на 1,6%, до 811,4 млн долларов, поставки сливочного масла вышли на второе место (89,4 тысячи тонн, +11,7%, при снижении в деньгах на 6,6%). Тройку замыкает сухое молоко, поставки которого снизились и в натуральном выражении (на 7,3%, до 213,8 тысячи тонн), и в денежном (минус 15,6%).

Самый значительный прирост в прошлом году показало рапсовое масло — в 3,5 раза в натуральном выражении и в 3,7 раза в денежном. Рывок тут обеспечила российская группа компаний «Содружество», построившая в Сморгони завод по переработке соевых бобов и семян рапса.

Среди лидеров по темпу прироста также мороженая говядина (+30,1%, 138,5 млн долларов) и колбаса (+23%, 73,1 млн долларов).

В натуральном выражении Беларусь заметно увеличила поставки за пределы страны рыбы (на 18,1%) и птицы (9,7%). Стабильно рос в прошлом году экспорт крепкого алкоголя (+4,4% в натуральном выражении, +7% в денежном), охлажденной (поставлено 105,7 тысячи тонн, +7,7%) и замороженной говядины (+4%, 45 тысяч тонн).

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на недавнем пресс-брифинге отмечал, что в прошлом году установилась непростая ситуация вокруг цен на молочные товары. «Если в прошлом году сложилась очень удачная ситуация для производителей мясной продукции — цены были выше, чем в 2017 году, то о молочном направлении такого не скажешь. В среднем цены были примерно на 10% ниже, чем в 2017 году», — цитирует Богданова Agronews.

Чиновник также отметил, что в 2018 году белорусские товары поставлялись в 95 стран мира. В 19 стран было поставлено мясо, в 55 — молоко.

По данным Минсельхозпрода, экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 66,7%, до 519 млн долларов, в том числе поставки продовольствия в страны Азии и Океании увеличились в 2,2 раза до 151,4 млн долларов. Здесь существенный вклад внес Китай. Поставки в эту страну осваивали и производители молочной продукции, и переработчики мяса.

«За два года была проделана колоссальная работа, и мы со скоростью истребителя ворвались на китайский рынок. Нам в кратчайшие сроки удалось пройти сертификацию», — отметил Богданов.

 
 
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  Экспорт сельхозпродукции по итогам 2018 года вырос на 5,3%, до 5,235 млрд долларов. Поставки продовольствия проигрывают в объемах только нефтепродуктам, и то когда...
 
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