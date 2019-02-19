Академия общественных объединений в рамках проекта «Бульвар юности» в Бресте

21-22 февраля 2019 года на базе УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» состоится Зимняя Академия общественных объединений в рамках областного проекта «Бульвар юности». Организатором Академии является отдел по сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями.



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В рамках Зимней Академии будут работать секции «Навыки эффективного общения» для юных лидеров ДМОО, «Волонтерство: идея, опыт, возможности» для клубов ЮНЕСКО, «Создание социально значимых инициатив» для членов молодежных парламентов, реализующих инициативу «Город, дружественный детям».

Тренерами секций являются специалисты отдела молодежных объединений УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» (г. Минск) и волонтеры некоммерческое учреждение «Офис продвижения инициатив» под эгидой ЮНИСЕФ (г. Минск).

Партнерами Зимней Академии являются Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), РОО «БелАЮ» и коммерческое учреждение «Офис продвижения инициатив».