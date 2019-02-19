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В Микашевичах грузовик проезжал под эстакадой и зацепил трубу газопровода
20.02.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
19 февраля 2019 года в 14-10 спасателям поступило сообщение о повреждении стального газопровода на территории промышленной зоны в Микашевичах.
Выяснилось, что грузовик «МАЗ 5516», выезжая из промзоны с неопущенным кузовом через эстакаду, зацепил крайнюю трубу газопровода. В результате ДТП произошла деформация и смещение внутреннего стального газопровода среднего давления диаметром 159 мм и длиной 41 м.
Утечки газа не произошло благодаря сработке клапана-отсекателя на регуляторном пункте.
Пострадавших нет. Приостанавливалось газоснабжение производственной котельной. Причина происшествия устанавливается.
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19 февраля 2019 года в 14-10 спасателям поступило сообщение о повреждении стального газопровода на территории промышленной зоны в Микашевичах. Выяснилось, что...
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