В Микашевичах грузовик проезжал под эстакадой и зацепил трубу газопровода

19 февраля 2019 года в 14-10 спасателям поступило сообщение о повреждении стального газопровода на территории промышленной зоны в Микашевичах.



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Выяснилось, что грузовик «МАЗ 5516», выезжая из промзоны с неопущенным кузовом через эстакаду, зацепил крайнюю трубу газопровода. В результате ДТП произошла деформация и смещение внутреннего стального газопровода среднего давления диаметром 159 мм и длиной 41 м.



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Утечки газа не произошло благодаря сработке клапана-отсекателя на регуляторном пункте.



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Пострадавших нет. Приостанавливалось газоснабжение производственной котельной. Причина происшествия устанавливается.