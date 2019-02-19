ГЛХУ «Быховский лесхоз» в 2018 году выполнил основные социально-экономические показатели, о чем на итоговом совещании сообщил директор лесохозяйственного учреждения Виктор Кузнецов, подкрепляя сказанное конкретными цифрами и фактами.





За минувший год доходы от ведения лесного хозяйства существенно выросли, достигнув 6,7 млн. рублей.

Довольно хорошо развивался охотничий туризм. Дом охотника в Дунайковском лесничестве, к примеру, постоянно принимает иностранных гостей. В основном сюда приезжают россияне, а общий доход от такой деятельности составил 83 тысячи рублей.

Выполнены все необходимые мероприятия по уходу за лесными культурами на площади 1, 2 тысяч га. Лесной питомник Ворониновского опытно-производственного лесничества реализовал семян и посадочного материала на сумму 263 тысячи рублей. Это самый высокий показатель в области.

Сегодня в состав лесхоза входят 12 лесничеств, деревообрабатывающие цеха, станция по отгрузке вагонов, производственная база ремонтно-механических мастерских, пожарно-химическая станция, лесопункт.

Что же касается лесозаготовительных бригад лесничеств, то они проводят лесозаготовку при помощи бензопил. Лесопункт использует харвестеры. Такая лесозаготовительная техника при помощи бортового компьютера не только программирует нужные параметры заготавливаемой древесины, но и ведет учет заготовленным кубометрам.

Харвестер — машина тяжелая и неповоротливая, способная повредить лесные насаждения, чего допускать нельзя. Поэтому без вальщиков леса не обойтись. Особенно на рубках ухода, в труднодоступных участках леса, расположенных в низинах и болотах.

На внешнем и внутреннем рынках лесхоз реализовал более 210 тысяч кубометров заготовленной (округлой) ликвидной древесины, на которой заработал почти 7,3 млн. рублей. Но этого, считает руководитель, недостаточно. Данный показатель можно и нужно улучшить.

Переработано также 67 тысяч куб. м. древесины. Выпущено 18 тысяч куб. м. пиломатериалов и произведено 25 тысяч куб. м. экологически чистого вида топлива – щепы. К тому же около 50 тысяч рублей получили от реализации побочной продукции: березового сока, банных веников, меда, елей новогодних, других оказанных услуг.

В лесхозе большое внимание уделяли проведению лесозащитных мероприятий. По-прежнему главной задачей остается уберечь хвойные породы деревьев от стволовых вредителей. В нашем районе особенно страдают от них ельники.

На вооружении у лесохозяйственного учреждения есть камеры фото- и видеофиксации. Их использование приносит немалую пользу по предупреждению и выявлению нарушений законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Сегодня в лесхозе работают более 530 человек, а потому одним из основных направлений в развитии лесохозяйственной деятельности является создание для них безопасных, благоприятных условий труда. В минувшем году на эти цели затратили 175 тысяч рублей и более чем на 70 тысяч рублей приобрели средства индивидуальной защиты. И при этом выявили 257 нарушений охраны труда, более 30 человек привлекли за это к дисциплинарной ответственности.

Директор лесохозяйственного учреждения, говоря о ближайших перспективах, отметил, что планируется строительство новых объектов, в том числе участок по переработке древесины, увеличить экспорт окоренной и оцилиндрованной мелкотоварной древесины, продукции мягколиственных пород, еще более жесткое требование к сохранности лесных культур, ряд других мероприятий, без выполнения которых нельзя нормально жить и развиваться.

Руководители структурных подразделений, другие специалисты поделились методами работы, обозначив свое видение основных направлений деятельности на 2019 год.

Само собой разумеется, по итогам трудового соревнования состоялось награждение лучших лесничеств и работников отрасли. За успешное выполнение социально-экономических показателей первое место заняло Городецкое лесничество, второе и третье соответственно — Приборское и Ворониновское опытно-производственное лесничества.

Среди работников лидерами признаны мастер леса Дунайковского лесничества Виктор Коржаков, лесник Ново-Боярского лесничества Иван Григорьев, вальщик леса Ново-Боярского лесничества Федор Дорошко, тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Городецкого лесничества Александр Лашкевич, водитель автомобиля на вывозке леса Александр Игнатенко, машинисты трелевочных (лесозаготовительных) машин Виктор Кисляков и Дмитрий Мельников.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.