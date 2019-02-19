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Махмуд и голоса. Как рэпер победил на «всесоюзном» конкурсе Сан Ремо

20.02.2019 14:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Махмуд и голоса. Как рэпер победил на «всесоюзном» конкурсе Сан Ремо
Фото из открытых источников

«Всесоюзный» конкурс

Впрочем, в советское время этот фестиваль, проходивший в итальянской Лигурии, был едва ли не самым любимым всесоюзным конкурсом. Старшее поколение экс-СССР помнит «золотые» хиты «Сан-Ремо» 1960-х годов в исполнении Доменико Модуньо, Джильолы Чинкуэтти, Мины, Адриано Челентано, Бобби Соло.

Махмуд и голоса. Как рэпер победил на «всесоюзном» конкурсе Сан Ремо Романтичный бухгалтер. Правда и вымыслы о Тото Кутуньо

Люди среднего возраста вряд ли забыли «итальянский» бум 1980-х годов, когда «Феличита» Аль Бано и Ромины Пауэр или «Лашьяте ми кантаре» Тото Кутуньо звучали из каждого утюга.

В 1984 году Центральное телевидение СССР даже решило не показать фестиваль коротким блоком в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», а впервые отвести ему отдельную часовую передачу. После этого начался бесконечный поток писем - откликов и предложений с просьбами повторить показ не только выступления того или иного участника, но и фестиваля полностью. Тогда несколько раз в неделю и по ТВ, и по радио можно было увидеть или услышать участников «Сан-Ремо». И это притом что в 1984-м было всего 2-3 теле- и радиопрограммы! Песни «Сан-Ремо-84» звучали в «Утренней почте», в воскресных ТВ-передачах ко Дню работников той или иной отрасли народного хозяйства, в утренних и вечерних программах на радио «Маяк»…

В СССР был настоящий бум на «итальянцев» вообще и «Сан-Ремо» в частности, который продлился несколько лет. В Италии любовь к фестивалю сохраняется до сих пор, хотя аудитория заметно поредела.

Махмуд и голоса

Недавно в Сан-Ремо завершился 69-й музыкальный фестиваль. Его выиграл 27-летний рэпер из Милана Алессандро Махмуд с итало-сирийско-египетскими корнями. Исполнитель спел песню «Деньги», в которой рассказал личную историю о потере отца: отец-египтянин ушел из семьи еще в детстве мальчика. В песне звучит упрек матери: она по-прежнему любит этого негодяя. Действие происходит в кругу выходцев из арабского мира — отец героя «пьет шампанское в Рамадан» и «курит кальян»…

Победа Махмуда обрадовала далеко не всех зрителей в театре «Аристон», где по традиции проходит фестиваль: оглашение результатов сопровождалось свистом. Одна из причин – сложная процедура финального подсчета очков, из-за чего итоги конкурса далеко не всем приходятся по душе.

Победитель определяется после суммирования голосов зрителей и представителей двух жюри — журналистского и профессионального. Формула определения победителя такова, что результат действительно сложно предсказать. Махмуд набрал всего 14% голосов во время интерактивного зрительского голосования, заняв среди лидеров зрительских симпатий третье место. А в сумме с голосами профессионалов и журналистов его результат составил уже 38%. Кроме того, многие зрители не могли согласиться с тем, что вместо традиционно мелодичной песни победил рэп. Была и еще одна причина для недовольства. Многие увидели в победе Махмуда политическую подоплеку. «Как на главном музыкальном конкурсе, придуманном как демонстрация миру итальянского колорита и итальянских ценностей, может победить сириец-египтянин по имени Махмуд, поющий о неполной семье и повторяющий в припеве «деньги, деньги, деньги?» - негодовали итальянцы в соцсетях.

Махмуд и голоса. Как рэпер победил на «всесоюзном» конкурсе Сан Ремо
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Почему не Ультимо?

Впрочем, комментарии под видео на сайте телекомпании RAI, транслировавшей фестиваль, сплошь положительные: «Махмуд – «бриллиант», «Отправьте его на «Евровидение», «Я плачу от этой песни».

Главный борец Италии против мигрантов, ратующий за возвращение Италии итальянского, министр внутренних дел Маттео Сальвини очень скупо высказался о Махмуде в своем Инстаграм-аккаунте: «Махмуд? И это самая красивая итальянская песня?! Я бы выбрал Ультимо, а вы что скажете?» (Имеется в виду поп-певец Ультимо, победивший на прошлогоднем фестивале в Сан-Ремо в категории «дебютанты».)

Что ж, когда вмешивается политика, песенные фестивали перестают быть прежними. Будут ли распевать песню Махмуда «Деньги, деньги», как некогда песню с похожим названием группы «АВВА», и станут ли поклонники рэпа учить слова этой песни наизусть, даже не зная итальянского, покажет время. Те, кто не следил за фестивалем в Сан-Ремо, услышат Махмуда на «Евровидении-2019».

 

Марина ЛУНЕВА

 
 
Ссылка на источник 90
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