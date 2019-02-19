Профилактическая беседа и обучение по правилам пожарной безопасности

18 февраля состоялась встреча начальника Дзержинского РОЧС с руководителями субъектов профилактики района. Сегодняшнее место проведение встречи было необычным т.к. встреча проведена в ресурсном центре безопасности района.

Целью данной встречи явилось обучение руководителей основам безопасности жизнедеятельности не только теоретически, но и практически. Во время занятия начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Валерьевич Баско ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой, которая сложилась на территории Беларуси.

Тщательно рассмотрел темы соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах и в быту. Без внимания не остались и режимные вопросы пожарной безопасности на объектах. Обратил внимание на то, что в необходимо всегда помнить о безопасности и соблюдать элементарные правила.

Напомнил о том, что в первую очередь безопасность начинается с нас самих, и только мы, своим примером, сделаем шаг навстречу к безопасности нашего района и страны.

В завершении встречи были практически отработаны навыки пользования первичными средствами пожаротушения, а также оказания первой доврачебной помощи. Дополненная реальность пришлась по нраву всем присутствующим, ведь «оживающий» утюг и сигарета заставит задуматься каждого о вопросах безопасности.

Вопрос по проблематике так называемой детской шалости с огнем также имел место быть, Максим Валерьевич рассказал о главных причинах детской гибели, привел жизненные примеры. В завершении встречи, присутствующие смогли задать интересующие вопросы.

















