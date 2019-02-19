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В Лиде девушка побежала к автобусу на красный и попала под колеса авто
В Лиде пешеход попал под колеса легковушки. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
Происшествие случилось вечером 19 февраля. Водитель Opel двигался по улице Красноармейской и совершил наезд на 26-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавшая с переломами и многочисленными ушибами была госпитализирована.
— По предварительной информации, в какой-то момент девушка заметила, что к остановке общественного транспорта приехал автобус. Не дожидаясь зеленого сигнала светофора, она стала перебегать дорогу и попала под колеса легковушки, —
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В результате ДТП она с переломами и многочисленными ушибами была госпитализирована.
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