Двое мужчин украли партию резиновых сапог из фуры на трассе, пока водитель спал

Двое жителей Орши украли из фуры партию резиновых сапог и автопокрышек на 3,5 тысячи рублей, пока водитель спал. Подробности сообщает милиция региона.

Ночью 12 февраля водитель DAF остановился на заправке на трассе Е95 в Оршанском районе и лег спать. Отдыхал мужчина всего два часа, но за это время неизвестные успели вынести из фуры часть груза — партию резиновых сапог и автопокрышек.

Сумма ущерба составила около 3,5 тысячи рублей.

Фото: УВД

Милиция нашла злоумышленников — 32-летнего и 31-летнего жителей Орши. Они подъехали к фуре на микроавтобусе и, увидев, что водитель спит, перегрузили часть груза из прицепа в свой автомобиль.

Украденные сапоги и автопокрышки обнаружили на складе, который один из мужчин арендует как индивидуальный предприниматель.