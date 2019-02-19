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В Бресте при строительстве найдены останки около 600 человек

20.02.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Останки около 600 человек найдены при строительстве в центре Бреста. Об этом сегодня сообщила старший инспектор отдела культуры горисполкома Алла Кондак на встрече с представителями еврейской общины города, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63680.php

В Бресте при строительстве найдены останки около 600 человек

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в январе на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова, где началось строительство жилого квартала. При рытье котлована экскаваторщик поднял на поверхность фрагменты останков. Строительные работы были приостановлены, на объект прибыли бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63680.php

В Бресте при строительстве найдены останки около 600 человек

В период оккупации там размещалось Брестское гетто. "Ежедневно на протяжении уже трех недель происходит подъем 40 останков. На данный момент их количество приближается к 600. Насколько известно, там располагаются две могилы. Первую сейчас заканчивают, затем специалисты перейдут ко второй. В этом месте ожидается увеличение количества останков, ориентировочно до 1 тыс. человек", - отметила Алла Кондак. Он добавила, что в земле находят совсем немного личных вещей погибших, обувь, монеты.

На объекте работают 10 поисковиков Минобороны. Всяческое содействие оказывает инвестор, предоставляя при необходимости людей, технику. Специалисты будут вести раскопки до тех пор, пока все останки не будут подняты на поверхность, подчеркнул председатель горисполкома Александр Рогачук. Он встретился сегодня с представителями еврейской общины города, чтобы обсудить планы по увековечению памяти жертв войны. "В силу исторических событий ХХ века в старой части Бреста есть захоронения Первой мировой войны, жертв гетто, агрессоров. Не исключено, что это не последняя трагическая находка. Мы не допустим нового строительства на костях людей. Нельзя допустить спекулирования на этой теме, хотя попытки есть", - сказал мэр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63680.php

В Бресте при строительстве найдены останки около 600 человек

Александр Рогачук добавил, что все останки будут подняты на поверхность и перезахоронены согласно традициям и религиозным канонам. "С представителями еврейской диаспоры обсудили дорожную карту дальнейшего взаимодействия, куда девать мацевы, которые находятся у нас на хранении, когда будет построен лапидарий. Что касается мемориала на Северном кладбище, то по моему поручению будет проработан соответствующий архитектурный комплекс. Именно на этом месте будем дозахоранивать жертв гетто", - резюмировал председатель горисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
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